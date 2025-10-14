電通デジタル、BeReal広告におけるインフルエンサーマーケティング支援サービスを提供開始

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、写真共有アプリ「BeReal.」を運営するBeReal SAS（本社: 仏国パリ CEO: Alexandre Yazdi 以下、BeReal社）と連携し、インフルエンサーを活用した新たなBeReal広告支援サービスを本日より提供開始します。本サービスは、インフルエンサーの影響力を活用し、BeRealでの広告効果を最大化することを目的としています。

昨今、SNSマーケティングは急速に変化し、「本物らしさ」を重視する新たなトレンドが生まれています。こうした中で「BeReal.」は、アプリからの通知を受けて2分以内に無加工の写真や動画を共有するというユニークな形式により、若年層を中心に利用者が拡大しています。2024年から広告事業を本格化したことで、企業の新たなマーケティング手法として注目されています。

電通デジタルではこれまで、BeReal上での広告配信について、多くの企業の支援を行ってきました。本サービスでは、BeRealの特性に最適化したインフルエンサーマーケティングの支援を行います。具体的には、当社が培ってきたSNSマーケティングにおける豊富な知見とノウハウを生かし、インフルエンサーを活用したクリエイティブコンテンツを開発することで、BeReal特有の文化に広告を自然に溶け込ませ、より高い広告パフォーマンスを目指します。

本サービスの提供にあたり、当社のSNSマーケティング専門組織であるソーシャルコネクトグループを中心に、BeReal社と連携を推進するソーシャルプラットフォーム部、そしてインフルエンサーマーケティングに特化したインフルエンサー部の3つの組織が連携し、支援体制を強化しました。それぞれの組織が持つ専門性と実績を結集し、企業の戦略的な広告施策の実行を支援します。

本サービスの支援体制図

また、サービスの開始に先駆けてクリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：若井 映亮）と共同で支援した事例では、通常の広告と比較して平均クリック率が約3倍に達するなど、高い効果が確認できました。

今後も電通デジタルは、プラットフォーマーやパートナー企業などと共に、SNS領域における最先端のマーケティング手法を追求し、企業の広告効果最大化に貢献してまいります。

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。