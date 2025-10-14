シェアリングエコノミーの祭典「SHARE SUMMIT 2025」登壇者情報を公開開始。二地域居住・サーキュラーエコノミー・モビリティ・地域創生の4分野フォーラムに、産官学のトップランナーが集結！

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

一般社団法人シェアリングエコノミー協会（代表理事：上田祐司、石山アンジュ）は、2025年11月25日(火)に、POTLUCK八重洲（TOKYO MIDTOWN）にて、『SHARE SUMMIT 2025』（https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025）を現地＆オンラインのハイブリッド形式で開催します。



『SHARE SUMMIT（シェアサミット）』は、国内唯一のシェアに関するビジネスサミットとして、政府、自治体、企業、個人等マルチセクターが集い、一度に数千名が参加するビジネスカンファレンスです。




記念すべき10回目となる今年のテーマは「令和のインフラを再定義する」。



人口減少や気候変動、地域の担い手不足など、私たちが直面する課題に対し、これからの社会を支える基盤をどう創り直すのか、その未来と具体策を提示します。



本サミットではインフラを再定義する上で重要となる４つの分野（二地域居住、サステナビリティ、モビリティ、地域創生）に特化したフォーラムを同日開催。



各セクターのリーダーが一堂に会し、参加者とともに学び、つながり、共にアクションを創っていく機会となるようなコミュニティ化を目指します。



登壇者情報

◯ 平 将明：衆議院議員 デジタル大臣
◯ 宮下 一郎：衆議院議員 自民党総合農林政策調査会長


◯ 下垣 典弘：ZVC JAPAN株式会社 代表取締役会長兼社長


◯ 佐藤 一絵：富山県 副知事


◯ 津田 佳明：ANAホールディングス株式会社 上席執行役員／未来創造室長
◯ 高橋 博之：株式会社雨風太陽 代表取締役社長


◯ 安田 洋祐：政策研究大学院大学 教授


◯ 小川 嶺：株式会社タイミー 代表取締役


◯ 秦 裕貴：AGRIST株式会社 代表取締役


◯ 三牧 純一郎：経済産業省 イノベーション・環境局 GXグループ 資源循環経済課長


◯ 甲田 恵子：株式会社AsMama 代表取締役CEO


◯ 久保 裕丈：株式会社クラス 代表取締役社長


◯ 加藤 貴博：株式会社ジモティー 代表取締役社長


◯ 和田 幸子：株式会社タスカジ 代表取締役


◯ 高原 幸一郎：株式会社NearMe 代表取締役社長


◯ 佐別当 隆志：株式会社アドレス 代表取締役社長


◯ 大屋 智浩：Airbnb Japan株式会社 公共政策本部長


◯ 近藤 佑太朗：株式会社Unito 代表取締役


◯ 金谷 元気：akippa株式会社 代表取締役社長CEO


◯ 鈴木 歩：株式会社ココナラ 代表取締役社長CEO


◯ 宮下 晃樹：Carstay株式会社 代表取締役


◯ 石山 アンジュ：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事


◯ 上田 祐司：株式会社ガイアックス 代表執行役社長



登壇者のプロフィール情報および登壇セッションタイトル（順次公開中）は、「SHARE SUMMIT 2025 公式サイト」（https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025）にてご覧いただけます。



スポンサー

【 PLATINUM SPONSOR 】


ZVC Japan株式会社（Zoom）



【 GOLD SPONSOR 】


ANAホールディングス株式会社



【 SILVER SPONSOR 】


株式会社TRUSTDOCK



【 BRONZE SPONSOR 】


MIRAI-INSTITUTE株式会社 / 株式会社アドレス / Airbnb Japan株式会社 / 株式会社ココナラ / 株式会社ジモティー / 株式会社クラス / akippa株式会社 / 株式会社 AsMama / 株式会社INFORICH / 株式会社CAMPFIRE / 株式会社Unito / 株式会社タスカジ / Carstay株式会社 / 株式会社NearMe




過去の参加者の属性（意思決定者が約半数を占めるカンファレンス）　　

過去の参加者のうち、企業所属者が全体の約53％ を占めており、民間企業を中心に、省庁・自治体・教育機関など公的機関からの参加も見られます。


また、個人参加者も約4分の1 を占め、起業家・フリーランス・専門職など、多様なバックグラウンドを持つ方々と直接交流する機会があります。



役職別では、経営層・部長クラスが約36％、さらに主幹・係長・主任クラスが16％ と、意思決定層および実務の中核を担う層が中心です。


現場での実行力と意思決定の両面を持つ参加者が多く、具体的なビジネス連携や実践的な情報交換が期待できるのが特徴です。



所属部門では、企画・戦略・新規事業（18.8％）、経営・経営企画（16％）、営業（6.4％） など、事業創出や拡大に関わる部門が多数を占めています。


さらに、マーケティング、商工・観光・経済、政策・総合戦略など、幅広い分野の方々との交流が可能です。




＜このような方におすすめ＞


- 他業種の経営層・企画部門担当者とのネットワークを広げたい方
- 新規事業・地域連携・産官学連携のヒントを得たい方
- フリーランスや個人事業主など、多様な働き方の人との接点を持ちたい方


開催概要

日時　　　2025年11月25日(火)　11:00-20:30



セッション： ハイブリッド（現地＆オンライン）


ネットワーキング： POTLUCK八重洲（TOKYO MIDTOWN）


スタディツアー：全国（５箇所ほどで開催予定）



会場　　　POTLUCK八重洲（TOKYO MIDTOWN）


　　　　　東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 5F



参加費　　会場参加 超早割 3000円（10 /31 まで） / オンライン視聴 無料



URL　　　https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025



主催　　　一般社団法人シェアリングエコノミー協会





会場別スケジュール（※予定）



会場イメージ・レイアウト



キーセッション・フォーラムの様子（イメージ）



ブース展示の様子（イメージ）



ネットワーキングパーティーの様子（イメージ）


主催者情報

一般社団法人シェアリングエコノミー協会


https://sharing-economy.jp/ja/



「Co-Society～シェア（共助・共有・共創）による持続可能な共生社会」をビジョンに掲げ、2016年1月設立以来、シェアリングエコノミーを支える唯一の業界団体として、法的な整備をはじめとする様々な取り組みを実施しています。現在約400社の企業と212の自治体が加盟。



▼シェアサミット2025に関する問い合わせ先


sharesummit2025@sharing-economy.jp