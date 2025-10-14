プリファード ホテルズ&リゾーツミーティングプランナー専用ウェブサイトを新たに公開

Preferred Travel Group

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツ(https://preferredhotels.com/)は、ミーティングプランナーに向け専用ウェブサイトをリニューアル公開しました。サイトはラグジュアリーな会場を探す際に、より快適で効率的なデジタル体験を提供することを目的としています。

ミーティングプランナー特設サイト

新しいウェブサイトは、プリファード ホテルズ&リゾーツの公式サイトからアクセス可能で、加盟ホテルの基本情報と宴会場の詳細を一元化。会場探しのプロセスをよりスムーズにしました。プランナーは、会議室の広さ、宴会場数、客室数、空港からの距離、グループサイズ、税金や付帯費用など、必要な情報を一目で確認でき、RFP（提案依頼書）を提出することができます。専用の検索機能により、ロケーションや希望条件で絞り込みが可能となり、検索結果には、プランナーのニーズに合わせた最適な情報が表示されます。2026年には、検索機能のさらなる強化を計画しており、グループ料金、ホテルの貸切可否、自然光の有無、部屋のレイアウトなどの条件での絞り込みが可能になるほか、メニュー、フロアプラン、バーチャルツアー、スペース図面などを閲覧できるクラウド型リソースライブラリーの導入も予定されています。

「今回のリニューアルは、プランナーや営業担当者の声をもとに、四半期ごとに開催されるMICEアドバイザリーボードで話し合われた優先事項に沿って進められました。今回の刷新は、そうした取り組みの成果であり、私たちがプランナーや営業の担当者をよりサポートしていくための大きな一歩です。」と、プリファード ホテルズ&リゾーツ グローバルセールス（グループ担当）シニア・バイス・プレジデントのエイミー・バターフィールドは述べています。「今回のアップデートは、ミーティングやイベント分野への強い思いを反映したものであり、プランナーの皆様のニーズに寄り添いながら、今後も進化を続けていきます。」

リニューアルされたミーティングプランナー専用サイトでは、「I Prefer プランナープログラム」も統合されており、世界80か国以上、600軒以上の独立系ホテルで開催されるミーティングやイベントを、価値あるリワードや思い出に残る滞在へとつなぎます。プランナーは、プリファード ホテルズ&リゾーツのグローバルセールスチームを通じて宿泊売上1米ドルにつきI Prefer 5ポイントを獲得でき、一イベントあたり最大50万ポイントまで獲得可能です。

詳細や新サイトの閲覧は、meetings.preferredhotels.com(https://meetings.preferredhotels.com/) にてご確認いただけます。

プリファード ホテルズ&リゾーツについて

プリファード ホテルズ&リゾーツは世界で最大の独立系ホテルブランドです。80カ国において600以上の個性的なホテルやリゾート、レジデンスと、特色のあるホテル・グループが加盟しています。プリファード ホテルズ&リゾーツの4つのグローバルコレクションはゲストに、ライフスタイルや旅、イベントのご要望に沿った、唯一無二のラグジュアリーなおもてなし体験を提供します。加盟施設は全て、プリファード ホテルズ&リゾーツ統合品質保証プログラムにより、最高の品質と比類なきサービスレベルを維持することが求められています。I Prefer(TM) （アイ・プリファー）ホテルリワードプログラム、プリファード・レジデンス、プリファード・ファミリー、プリファード・プライド、プリファード・ゴルフでは、ユニークな体験を求めるゲストに価値のある多彩なベネフィットを提供いたします。詳細はウェブサイトwww.PreferredHotels.com(https://preferredhotels.com/)をご覧ください。