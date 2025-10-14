新ファンド『らくたま29号（本郷オフィスフロント）』のお知らせ

株式会社フロンティアグループ

不動産クラウドファンディング『らくたま』（運営：株式会社フロンティアグループ）は、本日12時より「らくたま29号（本郷オフィスフロント）」の募集を開始いたしました。

本ファンドは、東京都文京区本郷に位置する「スカイビジョンビル」中層4フロアを対象としたオフィス運用プロジェクトです。文教・医療・ビジネスが融合する本郷エリアにおいて、安定的な収益性が見込まれる資産を選定いたしました。

本ファンドでは、「劣後出資比率33％」「全期間配当保証（早期償還時はアップサイド配当）」「5日ルール＋翌日償還」を採用するとともに、「投資家プロテクトルール」および「償還用リザーブ資金制度」を導入し、投資家保護を重視した堅実な運用体制を構築しております。

安定性と資金効率性を兼ね備えた本プロジェクトに、ぜひご注目ください。

詳細につきましては、以下のファンド情報ページよりご確認いただけます。

皆さまからのご応募を心よりお待ち申し上げます。

らくたま29号（ファンド募集ページ） :https://rakutama.jp/projects/29

■ 大人気資産戦略『らくたま』

『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをより安心で身近な資産形成の手段としてお届けするために誕生しました。私たちは安全性と透明性を常に重視し、堅実なファンド設計と多彩な特典プログラムを通じて、従来の「投資＝堅い・難しい」という固定観念を取り払い、誰もが1万円から参加できる新しい投資体験を提供してまいります。

信頼に支えられた資産運用を楽しみながら、以下の特典もぜひご体験ください。

■主な特典：

・想定年利6％の高配当

・ベネフィット・ステーション優待特典

・年間2万円相当のポイント還元「らくたまポイ活」

・デジタルギフト2,000円分が毎月当たるX投稿キャンペーン

■公式資料：

投資家プロテクトルール（投資家保護）：https://qr.paps.jp/rpw0a

投資家プロテクトルール（YouTube解説）：https://youtu.be/uF665u8H3Qg

らくたまWORLDマニュアル（会員必読書）：https://qr.paps.jp/Q7YeG

YouTube解説動画（会員ランク制度）：https://x.gd/f2vLj

デジタルカタログ（ベネステ紹介）： https://ebook.wisebook4.jp/

ベネステ優待活用術【実例付き・7月版】：https://rakutama.jp/news/1652

▼運営会社

らくたま公式サイト :https://rakutama.jp

社名 ：株式会社フロンティアグループ

本社 ：東京都千代田区外神田5-2-5

事業内容 ：不動産事業、不動産クラウドファンディング

URL ：https://frogro.co.jp/

お問い合わせ：らくたま運営事務局

tel 03-6803-0337 mail rakutama@frogro.com