＜ナチュラルコスメブランドLUSH＞秋の収穫から着想を得た2週間限定のスキンケアアイテムなど 全24種を10月16日（木）より順次発売

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、秋の収穫から着想を得たスキンケアアイテムなど全24種を2025年10月16日（木）より全国78店舗及び公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)、公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)にて順次発売いたします。秋に旬を迎えるデーツや、メープルの濃密なシロップがお肌に潤いを与える『オータムデート』（フレッシュフェイスマスク）やカボチャエキスとたんぱく質を豊富に含んだレンズ豆がしなやかな髪に導く『ジャックオーランタン』（ヘアマスク）など、フェイスケアからヘアケア、フットケアまで、旬の自然素材を取り入れたラインアップで「秋のセルフケア体験」をお届けします。

イメージ画像

【商品数】

全24種（うち、LUSH SPA新宿店限定 6種）

（フレッシュフェイスマスク6種・洗顔料2種・ヘアケアアイテム3種・洗浄料5種・フットケアアイテム1種・ボディスクラブ1種、〈LUSH SPA新宿店限定〉洗浄料2種・リップケアアイテム2種・マッサージバー2種）

【発売日・発売店舗】

全国78店舗、公式オンラインストア、公式アプリ：2025年10月16日（木）より順次発売

※取り扱い商品は店舗により異なります



本コレクションに関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/c/halloween)

商品概要

つくりたてをお肌へ - フレッシュフェイスマスク

新鮮なフルーツや野菜、クレイ（泥）、エッセンシャルオイルなどの自然由来の原材料をふんだんに使用し、シンプルな製法でハンドメイドで作られる、合成保存料フリーのフェイスマスクです。野菜やフルーツを新鮮なうちに楽しむように、お肌に届ける原材料の働きを楽しむことができます。新鮮な状態を保つために冷蔵庫で保管し、製造日から28日間以内で使用いただく、ラッシュの全商品の中でも新鮮なアイテムの一つです。

使用方法：冷蔵庫から取り出し、目の周りを避けて、たっぷりと顔に伸ばします。10～15分置いてから、円を描くように優しくなじませながら洗い流してください。

オータムデート（フレッシュフェイスマスク）

\1,990（税込）／75g

秋に旬を迎えるデーツやメープルの濃密なシロップが、乾燥でゴワつくお肌をしっとり柔らかくするフェイスマスクです。また、ビタミン豊富なパンプキンピュレを配合し、ツヤのある柔らかなお肌に整えます。フローラルな甘美さとウッディさをブレンドした香りに包まれて、秋の夜長のセルフケアタイムをお過ごしください。

フーランズザワールド？グールズ！（フレッシュフェイスマスク）

\1,990（税込）／75g

ライムの果実とエッセンシャルオイル、自然由来ののクレイであるカオリンを配合し、古い角質や余分な皮脂をすっきり洗い流します。また、ビタミンCや酵素を含んだライムが、ツヤのあるなめらかな肌に整えます。顔に塗ると、爽やかなシトラスノートに甘さが加わった、キーライムパイを思わせる香りが広がります。

カボチャやりんごなど、秋の収穫から着想を得たアイテムの数々

マンゲルワーゼル（洗顔料）\1,940（税込）／100g

余分な皮脂を吸着する自然由来のクレイ（カオリン）をベースにした泡立たない洗顔料です。アントシアニンを豊富に含んだ紫芋パウダーがお肌を健やかに保ち、オメガ3脂肪酸を含んだウォルナットバターが潤いを閉じ込めます。アーモンドプードルがスクラブとして古い角質を優しく除去、水と混ぜてできるアーモンドミルクが潤いを与えます。ブラックカラントのような、甘くフルーティーな香りのが特徴です。

ハロウィン CP（シャワーボム）

\1,380（税込）／個

パンプキンシード、パンプキンバター、パンプキンシードオイルなど、カボチャ由来の原材料を贅沢に配合したシャワーボムです。モスリン生地を外さずそのままシャワーの湯を当てると、泡がふんわりと溶け出し、お肌をやさしく柔らかく整えます。中から現れるのは、高保湿のココナツオイルとオーツミルクを含んだ保湿層。乾燥が気になる季節に、しっとりとしたうるおいを届けます。香りは、グレープフルーツとジュニパーベリーのフルーティーなブレンドです。

マジックポーション ボディスクラブ（ボディスクラブ）

\2,800（税込）／125g

アーモンド殻粒のスクラブが古い角質や汚れを除去し、ビタミンと酵素を含むキウイがお肌を柔らかく整えるボディスクラブです。ジュニパーベリーの爽やかなウッディノートと、イランイランの優しいフローラルノートをブレンドした奥行きのある香りが広がります。※冷蔵庫で保管してください。

タフィーレッド クレンザー（洗顔料）

\2,140（税込）／100g

ポリフェノールやビタミンを含むリンゴ果汁とスイートなメープルシュガーのグルメな組み合わせが古い角質を除去しゴワつく乾燥肌をなめらかにする洗顔料です。ゼラニウムやベルガモットをブレンドし青リンゴのような爽やかで甘い香りが広がります。※10月23日発売予定

ヘッジライダー（ソープ）

\1,170（税込）／100g

ビタミンを含むブラックベリーやマルベリーを配合し輝くような印象のお肌へと導きます。

オレンジオイルとオスマンサスアブソリュートのフローラルなベースが調和し、秋に実りを迎える果実のようにジューシーで甘い香りを奏でます。緑、黄、赤の3色のソープミックスの液体を特別なテクニックで手作業で流し込んだユニークなデザインも特徴です。

※10月23日発売予定

ジャックオーランタン（ヘアマスク）

\2,910（税込）／85g

乾いた髪に馴染ませて20分ほど置いた後に洗い流すヘアマスクです。カボチャエキスとたんぱく質を豊富に含んだレンズ豆がしなやかな髪に導き、ホホバオイル、アボカドオイル、 エキストラバージンオリーブオイルの3種のオイルがしっとりとした輝きを与えます。洗い流したあともデーツのような甘い香りが髪を優しく包み込みます。※冷蔵庫で保管してください。

※10月23日発売予定

その他の10月23日発売商品一覧

ハロウィンクイーン（フレッシュフェイスマスク）\1,990（税込）／75g

ナットクラックナイト（フレッシュフェイスマスク）\1,990（税込）／75g

レイジーローレンスピクシーポニー（フレッシュフェイスマスク）\1,990（税込）／75g

ペルセポネズフルーツ（フレッシュフェイスマスク）\1,990（税込）／75g

ザフェアリーキング（ヘアトリートメント）\2,910（税込）／85g

ブレインフリーズ ヘアトリートメント（ヘアトリートメント）\2,910（税込）／85g

イッツアジャンプトゥザレフト（フレッシュフットマスク）\2,100（税込）／120g

フロッグスポーンスクイッジ ヘア&ボディウォッシュ（ヘア&ボディウォッシュ）\1,600（税込）／90g

ホーカスポーカス（ヘア&ボディウォッシュ）\1,600（税込）／90g

ハロウィンゲーム スムージー （クリームソープ / 洗浄料）\970（税込）／40g

10月23日発売 LUSH SPA 新宿店限定商品

ベリーレッド ネイキッドリップスクラブ（ネイキッドリップスクラブ）\980（税込）／15g

ベリーブラック ネイキッドリップスクラブ（ネイキッドリップスクラブ）\980（税込）／15g

フラワーサボン マッサージバー（マッサージバー）\3,000（税込）／95g

ブラックロージー マッサージバー（マッサージバー）\3,000（税込）／95g

ハロウィンボート（洗浄料）\970（税込）／40g

ハロウィンクイーンポセット ソープ（洗浄料）\970（税込）／40g



ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。

