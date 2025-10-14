H&M、人気癒し系キャラクター「ガーリーくまさん」とコラボレーション・動くLINEスタンプを10月14日（火）より無料配信！
かわいい全16種類のスタンプが登場
H&Mは、人気キャラクター「ガーリーくまさん」とコラボレーションし、LINEアニメーションスタンプ「ガーリーくまさん with H&M」を2025年10月14日（火）より配信開始いたします。本スタンプはH&Mオリジナルデザインによる全16種類で、日常の会話に取り入れやすく、ガーリーくまさんの愛らしい表情やユーモラスな仕草を楽しむことができます。本アニメーションスタンプは、10月14日（火）～11月10日（月）の期間中、H&MのLINE公式アカウントを友だち追加していただくと、無料でダウンロードいただけます。
ウェルカムクーポンをプレゼント
配信期間中にH&M公式LINEアカウントを新規で友だち追加いただいた方には、H&M公式オンラインストアで使える 1点15％OFFクーポン をプレゼントいたします。
※クーポン使用期限：2025年11月16日（日）まで
※他の割引と併用不可。一部割引対象外の商品あり。
※本クーポンはH&M公式オンラインストアでのみ使用可能で、H&M店舗では使用いただけませんためご留意ください。
ダウンロード方法
H&MのLINE公式アカウントを友だち追加していただいた後、ダウンロードをクリックするとスタンプを取得いただけます。
ダウンロードはこちら :
https://store.line.me/stickershop/product/35690/ja
注意事項
・ LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。
・ 日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料スタンプをダウンロードすることができません。
LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することで、ダウンロード可能となります。
・ ブラウザは、Android標準ブラウザ、iOSはSafariを推奨とします。他のアプリ内ブラウザでは正しく遷移しない場合がありますので、ご了承ください。
「ガーリーくまさん with H&M」 LINEアニメーションスタンプ概要
配信期間：10月14日（火）～ 11月10日（月）
取得方法：H&MのLINE公式アカウントを友だち追加
利用可能期間：ダウンロードより180日間
特典クーポン：お好きなアイテム1点を15％OFFでご購入いただけるクーポンをプレゼント（併用不可、オンライン限定、11月16日（日）まで有効）