【Recboo】REHATCH株式会社様の導入事例インタビューを公開

「Recboo」ご導入の背景

REHATCH株式会社様は組織の規模の拡大に応じた採用人数の増加に伴う、新たな採用チャネルの拡大を目指しておりました。



その中で特に、エンジニア採用の土台形成や他の職種に関しても候補者との接点を十分に創出しきれていないことに課題感を抱えており、中長期的に再現性のある「採用基盤の構築」ができるサービスを探されておりました。



加えて、最もご評価いただいた点は「専門性」の部分であり、採用ターゲットであるAIエンジニアにおける、最新の採用市場の情報に常にアンテナを張り続けているかどうかという選定軸で安心して伴走してくれる存在という部分で「Recboo」をご導入いただきました。

「Recboo」導入後の成果

Recboo導入後は、数ヶ月という短い期間でエンジニア採用の土台をゼロから築くことができ、「再現性のある採用活動」が可能になりました。単なる採用支援だけに留まらず、今後の採用の基礎となりえる仕組みを残すことができました。



また、要件に合う強いエージェントやサービス開拓までを支援があったことで、現在もその仕組みを引継ぎ活用することができています。

お客様からの声

ご利用いただいたREHATCH株式会社様の採用ご担当の神原様から実際にいただいた声をご紹介いたします。



Q：今後、どのような企業にRecbooをおすすめしたいですか？



A：まだPMFを達成していないフェーズで、将来的に事業の核となる人材を採用したいと考えている企業さんには特におすすめしたいですね。

そもそも採用の土台やルール、体制が整っていないことが少なくありません。どんな人材が本当に必要なのか、どのチャネルが最適なのかを一緒に整理してもらえるのは大きな価値だと感じました。

自分たちが求める人物像と市場感とのギャップをしっかり可視化してもらえることで、現実に即した打ち手を一緒に考えられるのも「Recboo」ならではの強みではないでしょうか。

今後の展望

REHATCH株式会社様は「ユニコーン企業になる」ことを目標に、今後は既存の3事業に加え、さらなる事業の拡大とともに採用も強化することで、100億、1000億規模の企業を目指している企業になります。

「Recboo」においても、スタートアップ企業を中心に採用体制がまだ確立されていない企業や同社のような成長企業の採用支援に注力してまいります。

本インタビューでは、実際に得られた変化や学び、現場での具体的な気づきについても詳細に紹介しております。「Recboo」の導入を検討中の企業様にとって、活用の具体像を描く一助となれば幸いです。

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

