10月15日(水)、ジャパニーズラム「KIKAI RUM」から初の商品『ひととせ - Hitotose -』を850本限定リリース

鹿児島県・喜界島でラムを製造している、株式会社 喜界蒸溜所（本社：鹿児島県喜界島、代表取締役：上園田慶太）は、同ブランド初のボトリングとなる『KIKAI RUM First Limited Edition ひととせ - Hitotose -』を、2025年10月15日(水)14：00より850本限定で、公式オンラインショップにてリリースいたします。

2022年に喜界島で蒸溜した糖蜜原酒を1stフィル・バーボン樽で20か月以上熟成。年間6～8％の蒸発が進む地上熟成庫で育った原酒から2樽を厳選・バッティングし、ノンチルフィルタリング／ノンカラーリングで瓶詰めしました。フルーツとオークのやわらかな香り、澄んだ甘みと確かな骨格が特長です。

ブランドの要点

わざごころ - 職人の精神

喜界島の自然・文化を映す一本を目指し、素材への敬意と技術への挑戦を重ねています。

“大吟醸のような”繊細さ

和食に通じる透明感・フルーティーさ・自然な味わいを重視し、食と寄り添う酒質へ。

喜界島発の“うまみ”アプローチ

島産の糖蜜・粗糖とサンゴ礁由来の地下水を活かし、ポットスチルによるリッチな酒質を追求。

「島の一年（ひととせ）を、そのままグラスへ。派手さではなく、澄んだ旨みと余韻で“日本のラム”を感じていただけますと幸いです。」- 喜界蒸溜所所長：吉川 量治

『KIKAI RUM First Limited Edition ひととせ - Hitotose -』商品概要

商品名：『KIKAI RUM First Limited Edition ひととせ - Hitotose -』

Cask Type：1st Fill Bourbon

アルコール分：50%

内容量：500ml

限定本数：850本

発売日：2025年10月15日 14：00から

販売方法：公式オンラインショップ(https://shop.kikairum.com)

価格：6,600円(税込)

会社概要

株式会社 喜界蒸溜所（Kikai Distillery Inc.）

所在地：〒891-6201 鹿児島県大島郡喜界町赤連2966-40

事業内容：ラムの製造・熟成

公式サイト：https://kikairum.com

公式オンラインショップ：https://shop.kikairum.com

Instagram：@kikairum(https://www.instagram.com/kikairum/)

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。飲酒は適量を守り、周囲に配慮しましょう。