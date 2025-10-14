神奈川県

本県では、成人の週1回以上のスポーツ実施率について、男女ともに20代から50代の働く世

代が低い傾向にあり、特に女性の20代から40代までの実施率は、40％を下回っています。

そこで、仕事や家事、育児等で運動する時間が取りにくい働く世代の女性でも、日常のスキマ時

間に取り組みやすい「スローラン」をＰＲするモニターイベントを開催します。

1 スローラン実践モニターイベントの概要

ロンドンオリンピック女子長距離日本代表で、パナソニックエンジェルス（パナソニック女子陸上競技部）の吉川美香コーチのレクチャーの下、スローランの気軽さや運動の楽しさを女性モニターに体験してもらう、スローラン実践モニターイベントを開催します。

モニターの皆さんには、イベント終了後に、体験の様子や感想をＳＮＳで情報発信していただきます。

2 スローランとは

吉川美香コーチが推奨する、ウォーキングでもなく、ランニングでもなく、両方のいいところを取った運動。

ウォーキングと比べ、エネルギー消費量が約２倍で、筋力・体力アップや、シェイプアップが期待できます。

県では、より多くの方にスローランを知っていただくため、このたび、ＰＲロゴを作成しました。

モニターイベントでは、ＰＲロゴをあしらったＴシャツをモニターに着用していただきます。

また、今後、スローランの広報ツールとして、「スローラン普及促進動画」や「スローランスタートブック」などを順次作成する予定です。

【参考】https://joshi.me-byo.com/angels/slow-run.html

（未病女子naviホームページ「頑張らずにキレイをつくる！Let’s スローラン！」）

3 実施日時・内容等

（1） 第１回

日時：令和７年10月16日（木曜日）13時から16時まで

場所：小田原城址公園内（小田原市城内）

内容：小田原城を背景に、堀、石段、坂道など城攻めの武将の気分を味わいつつ、約２kmのコー

スをスローランします。フォトスポットでは休憩を兼ねて写真撮影を行います。

（2） 第２回

日時：令和７年11月29日（土曜日）13時から16時まで

場所：大磯海岸周辺（中郡大磯町大磯）

内容：青い海を横目に約２kmのコースをスローランします。景色の良いところは歩いたり

眺めたり写真を撮ったり、箱根駅伝で有名な松並木を駆け抜け、旧大隈重信別邸

を見学、フォトスポットでは休憩を兼ねて写真撮影を行います。

４ 取材について

・ モニターイベントは、メディア関係者の参加も可能です。

・ 参加又は取材をご希望の方は、実施日の前日までに、下記問合せ先までご連絡ください。

（注記）今回のイベントでは、一般の方の参加は受け付けておりません。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

課長 吉田 電話 045-285-0791

企画グループ 吉澤 電話 045-285-0798