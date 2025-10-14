しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』が10/21（火）オープン！靴＆ファッション「ディバロ」のオンラインストアも新たにスタート！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』を10月21日（火）にオープンすることをお知らせいたします。

■『しまむらパーク』10/21（火）オープン！

10/21（火）、しまむらグループの各オンラインストア（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル）を1つに統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加えた、しまむらグループ公式オンラインストア『しまむらパーク』をオープンします。各ブランドの商品をまとめて検索・購入できるほか、全国のしまむらグループ店舗で商品をお受け取りいただけます。その他にもワクワクする新機能を準備中です。ぜひお楽しみに！

▼『しまむらパーク』オンラインストア（※10/21オープン予定）

https://www.shop-shimamura.com/

▼『しまむらパーク』特設ページ

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/featured/shimamurapark/

■靴＆ファッション「ディバロ」のオンラインストアも新たにスタート！

同日、靴＆ファッション「ディバロ」のオンラインストアも『しまむらパーク』内に新たにオープンします。多彩なブランドシューズをはじめ、立ったまま履けるシューズや防水シューズなどの機能性シューズを中心に、メンズ、レディース、キッズのアイテムを取り揃えています。ぜひチェックしてみてください。

▼「ディバロ」オンラインストア（※10/21オープン予定）

https://www.shop-shimamura.com/?b=divalo

●靴＆ファッション「ディバロ」について

「ディバロ」は、全国に18店舗を展開する“足元を含めた着こなし提案の店”をコンセプトとしたファッショングッズ専門店です。婦人向けのアウター・服飾・靴を組み合わせた全身コーディネート提案に加え、紳士・子供向けのシューズも幅広く取り揃えており、ご家族でお買い物をお楽しみいただけます。

▼「ディバロ」公式サイト

https://www.shimamura.gr.jp/divalo/

