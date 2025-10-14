「なんでも買取隊 in 六本木 ～ブルーサンタとチャリティの宴～」開催決定！

株式会社マクサス

堀江貴文氏、認定NPO法人 日本こども支援協会（代表理事：岩朝 しのぶ）、

そして買取マクサス（株式会社マクサス、代表取締役社長：せきえもん）による三者共同プロジェクトとして、2025年11月16日（日）、ベルサール六本木グランドコンファレンスセンターにて

チャリティイベント『なんでも買取隊 in 六本木 ～ブルーサンタとチャリティの宴～』を開催いたします。

本イベントは、「買取マクサス ホリエモン六本木店オープン」を記念して開催される

『買取マクサス × ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」』のコラボレーション企画です。

“使わないモノで寄付を行う新たな文化づくり”をテーマに、

『あなたのモノでこどもに笑顔を！～その想いを寄付に変えろ～』というメッセージを掲げています。

日本国内のリユース市場は約3兆円規模といわれていますが、

実はその20倍を超える66兆円もの「眠れる資産（不用品）」が家庭に眠っていると推定されています。

買取マクサスはこうした“隠れ資産”を社会に循環させ、

社会・環境、そして恵まれない子どもたちの未来に還元する仕組みを創ることを目的としています。

その第一歩として、今回のイベントではチャリティ目標金額を1,000万円に設定し、

リユースを通じた社会貢献活動の新しい形を全国に発信します。

ホリエモン主演、ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」

https://blue-santa.com/

■開催の背景

本プロジェクトは、堀江貴文氏が人生で初めてフランチャイズ加盟を行った企業『買取マクサス』の顧問にも就任したことを契機に誕生しました。そのきっかけとなったのは、買取マクサス代表・せきえもんが、堀江氏、溝口勇児氏、三崎優太氏が出演するYouTube経済エンタメ番組『リアルバリュー』に志願者として登場したことでした。

番組を通じてせきえもんの人柄や事業への真摯な姿勢、買取マクサスが展開する“リユースビジネスの新たな可能性”に堀江氏が強く共感。その後、自身初となるフランチャイズ加盟を決断し、さらにより深く関わる形で顧問としての就任が実現しました。

両者の定期的な顧問ミーティングの中で、「リユースを社会還元の仕組みへと昇華させる」という構想が具体化し、今回の新プロジェクト『なんでも買取隊』が誕生。

つまり、リアルバリュー出演 → FC加盟 → 顧問就任 → 本企画誕生という流れで、この社会還元プロジェクトは動き出しました。顧問ミーティングの中で、堀江氏はリユース市場の持つ社会的可能性、

そして買取マクサスが掲げる「潜在在庫を流通させる」という独自のビジネスモデルとミッションに共感。

リユースを通じて社会課題を解決していくという考え方が、世界的な潮流である**SDGs（持続可能な開発目標）とも合致すると感じたことから、「リユースを社会還元の仕組みへと昇華させる」新たな取り組みとしてチャリティプロジェクト『なんでも買取隊』が構想されました。

不要になったモノを再び循環させることは、環境への貢献であると同時に、社会的支援にもつながる行為です。

その理念を形にするため、堀江貴文 × 認定NPO法人 日本こども支援協会 × 買取マクサスがタッグを組み、新しい社会還元プロジェクト『なんでも買取隊』を立ち上げました。

本イベントは、その旗揚げ企画として開催され、「あなたのモノでこどもに笑顔を」というテーマのもと、「リユースを広げることが社会貢献につながる」という考えを日本中に届けます。

【国内有数の鑑定士が六本木に集結】

本イベントでは、日本を代表するトップ鑑定士たちが一堂に会し、あらゆるジャンルの査定を実施。

ブランド・骨董・美術・ジュエリー・家電・アート・トレカなど、あらゆるカテゴリを網羅的にカバーする専門鑑定士チームを編成しています。

著名な鑑定士としては、令和の虎でもお馴染み、日本一有名なブランド鑑定士であるトリアイナグループ 三浦会長、そして元世界一のカードプレイヤーであり、トレカ鑑定士として日本を代表する晴れる屋・カードン創業者 トモハッピー氏が参戦。

そのほかにも、ジュエリー・骨董・アート・家電など、各カテゴリごとに専門分野に特化した鑑定士陣を配置し、“六本木が一日限定で日本最大のリユース査定会場になる”規模で開催します。

来場者は、普段なかなか会うことのできないトップ鑑定士による無料査定・リアルタイム鑑定体験を通じて、自宅に眠るモノの本当の価値を知り、リユースの魅力を体感することができます。

【イベントの特徴】

💰 寄付の二軸モデル

１.来場者やVIPゲストが提供した物品を査定し、買取・オークションの利益の一部を寄付

２.査定金額そのものをチャリティとして寄付

査定はすべて完全無料で行われます。

査定額にご納得いただけない場合は売らない選択も自由です。

また、買取を希望される場合も、

「全額チャリティ」「一部チャリティ」「チャリティなし」のいずれかを自由に選択可能です。

どなたでも気軽に参加できる“体験型チャリティイベント”です。

🚫 お引き受けできないもの

🏷️ 買取ジャンル一覧

安全面や法令上の理由から、下記の品物についてはお取り扱いができません。

・生き物・食品・医薬品・危険物

・コピー商品・盗難品・法令に抵触するもの

・使用済み衛生用品（下着・医療用品など）

・明らかに市場で流通が困難なもの



※ご不明な場合は、事前に公式LINEまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL

💬 事前相談・来場予約・郵送買取のご案内

本イベントでは、事前相談・来場予約・郵送による買取／チャリティ受付をすべて公式LINEにて行っています。

公式LINEはこちら

(https://step.lme.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=yRdRIk)https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL

「この商品は買取できるのか？」「査定してもらう価値があるのか？」といった

事前相談もLINEで気軽に受け付けております。

来場前にジャンルや状態をお知らせいただければ、専門スタッフが個別にご案内いたします。

また、来場が難しい方でも、商品を郵送いただくことで

査定・買取・チャリティへの参加が可能です。

お送りいただいたお品物は、査定後に買取・返却・チャリティのいずれかを選択していただけます。

🎭 エンタメ性のある演出

・会場内・配信で寄付合計額をリアルタイム表示

・寄付成立時にはスタッフ全員がサンタ衣装でベルとクラッカー演出

🎤 フィナーレ：チャリティオークション開催！

イベントの最後には、チャリティオークションを開催。

当日買取した品物や、チャリティ提供されたアイテムをその場でオークション販売します。

一般来場者も自由に参加でき、リユース品の購入体験を通じて

“リユースをより身近に感じる時間”を提供します。

■代表コメント

堀江貴文 氏（プロデューサー）

「買取という身近な行為を、社会を良くするアクションに変えていきたいと考えています。

多くの人が気軽に参加でき、同時に社会的意義も持てるようなチャリティの形をつくることが、今回の挑戦です。」

日本こども支援協会 代表理事 岩朝しのぶ

「孤児をはじめ、家庭環境に恵まれない子どもたちへの継続的支援が何より大切です。

“使わないモノ”を通じて子どもたちを支援できるこのプロジェクトは、

社会全体が子どもの未来に関わる新しいモデルになると感じています。」

買取マクサス 代表取締役 せきえもん

「リユース業界には“隠れ資産”とも呼ばれる66兆円の可能性があります。

それを循環させることで、社会に価値を還元する新しい文化を作りたい。

このチャリティイベントを、リユースと社会貢献の架け橋にしたいと思っています。」

■確定ゲスト（10月14日現在）

林尚弘（令和の虎 主宰／武田塾創業者）宮迫博之（お笑いタレント）ヴァンビ（YouTuber／リズオク創業者）トモハッピー（トレカ鑑定士／カードン代表）三浦会長（ブランド鑑定士／トリアイナグループ）グローバルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 山本 康二

ほか令和の虎出演者・リユース業界著名人が多数出演予定

■開催概要

イベント名：なんでも買取隊 in 六本木 ～ブルーサンタとチャリティの宴～

日程：2025年11月16日（日） 12:00～19:30

会場：ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

プロデュース：堀江貴文

主催：買取マクサス（運営：株式会社マクサス）

特別協力：ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」

チャリティ先：認定NPO法人日本こども支援協会

入場料：無料

チャリティ目標金額：1,000万円

事前相談・来場予約・郵送受付（商品送付も可）

お問い合わせ公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL

公式イベントページ：https://kaitorimakxas.com/2025-horiemon/

【ボランティアスタッフ・鑑定士・協賛企業 募集】

本イベントでは、チャリティ活動を共に盛り上げてくださる

ボランティアスタッフ・鑑定士・協賛企業を募集しています。

リユース・チャリティ・イベント運営に関心のある方であれば、どなたでも参加可能です。

運営協力やブース出展、査定サポートなど、

ご興味のある方は以下の公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

公式LINEはこちら

https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL(https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL)

■協賛企業募集

「なんでも買取隊 in 六本木」では、本イベントの趣旨にご賛同いただける協賛企業・団体様を募集しています。

会場内ブース出展やロゴ掲載、共同プロモーションなど、多様な形での連携が可能です。

一緒に日本の支援を広げていきましょう。

■メディア取材について

本イベントでは、取材・撮影を希望される報道・メディア関係者の皆さまを対象に、事前登録制でのプレス受付を行っております。

堀江貴文氏や関憲人社長をはじめ、出演者・協力者への取材も可能です（※要事前申請）。

お問い合わせ公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL

■団体概要

🧩 認定NPO法人 日本こども支援協会（Child Support Association Japan）

日本こども支援協会は、**「孤児をはじめ、家庭環境に恵まれない子どもたちの支援」**を目的として活動する非営利団体です。

児童養護施設で暮らす子どもや、さまざまな事情で親元を離れて生活する子どもたちに対し、

安心して成長できる環境づくりと、社会で自立していくための支援を行っています。

また、里親制度の普及や支援活動を通じて、

「すべての子どもに家庭というあたりまえを」という理念のもと、

日本全国で子どもたちの笑顔と未来を守る取り組みを続けています。

URL：https://npojcsa.com/(https://npojcsa.com/)

■会社概要

株式会社マクサス

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田１丁目２５－１１

代表者：代表取締役社長 関 憲人

事業内容：総合買取サービス事業、リユース事業全般

URL：https://kaitorimakxas.com/

■本件に関するお問い合わせ先

なんでも買取鑑定隊 広報担当

TEL：03-4405-0720

お問い合わせ公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL



