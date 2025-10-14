東京電機大学　未来科学部　イブニングセミナー「一本の針金」を開催 講師：橋本尚樹 氏(建築家)

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、１１月７日(金)、東京千住キャンパスにて、建築家の橋本尚樹氏を講師に迎え、未来科学部 イブニングセミナー※を開催します。

橋本氏は、EXPO2025 大阪・関西万博において、生物学者・福岡伸一氏がプロデュースするシグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」の設計を担当しています。いのち動的平衡館は、福岡氏の生命哲学「動的平衡」を建築として体現することを目指し、橋本氏はその基本設計、実施設計、監理監修を務めました。建築デザインのコンセプトには「うつろう建築」が掲げられ、生命的な柔らかさを志向した、軽量でしなやかな構造が特徴です。

本講演では「一本の針金」と題し、そのアイデアから建築プロセスについてお話しいただきます。

※本学未来科学部では「プロの能力、豊かな教養」を育む教育の一環として「イブニングセミナー」を定期的に開催し、各界の著名な専門家を招いて、最新技術や世界的な研究動向等について講演いただいています。

■講演概要（予定）

・日時：2025年11月7日(金) 18:30～20:00

・会場：東京電機大学 東京千住キャンパス １号館２階 丹羽ホール（東京都足立区千住旭町5番 ＊北千住駅東口(電大口)徒歩１分)

・演題：「一本の針金」

・講師：橋本尚樹 氏

（建築家／NHA|Naoki Hashimoto Architects 代表）

・対象：16歳以上 、建築を学ぶ学生や建築・設計などに携わっている方

・定員：30名（申込先着順）

・参加：無料

・主催：東京電機大学 未来科学部

・お申し込み期限：10月31日（金）17：00まで（開催1週間前）に

下記お問い合わせ先へご連絡ください。

・お問い合わせ先：東京電機大学 未来科学部 建築学科事務室 （TEL：03-5284-5520）

■橋本尚樹 氏 ご紹介

1985年愛知県生まれ。京都大学工学部建築学科卒業後、東京大学大学院在学中にAteliers Jean Nouvel に勤務。帰国後、内藤廣建築設計事務所を経て、2018年より橋本尚樹建築設計事務所主宰 (NHA| Naoki Hashimoto Architects)。主な作品に「玉造幼稚園」（千葉県）、「丹波山村庁舎」（山梨県）、「大阪・関西万博 シグネチャーパビリオン いのち動的平衡館」（大阪府）。主な受賞に、山梨県建築文化賞（2023）、日本建築学会作品選集新人賞（2023）。

https://www.nha.co.jp/