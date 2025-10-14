TVアニメ『Summer Pockets』～秋のゆけむり、君と共に～新規描き下ろしイラストが登場！温泉がテーマのポップアップイベントがAnisugarで開催決定

株式会社ａｎｄＢｌｕｅ

TVアニメ『Summer Pockets』のポップアップイベントが、この秋Anisugar アトレ秋葉原店にて開催決定！

紅葉に包まれた秘境の温泉をテーマにした描き下ろしイラストを使用したグッズや、各店舗限定の特典・スイーツなど盛りだくさん。秋の風情を感じるポップアップイベントに、ぜひお越しください！

イベント概要

特設サイトはこちら :https://x.gd/gvKrd

催事名称：TVアニメ『Summer Pockets』～秋のゆけむり、君と共に～

開催期間：2025年11月1日（土）～11月13日（木）

メイン会場：Anisugar アトレ秋葉原店（10:00～21:00）

同時発売店舗：Anisugar 中野ベース店（11:00～17:00）※スイーツ商品のみ取り扱い

主催・企画：アニメユニバーシティコープ（運営：株式会社andBlue）

特設サイト：https://x.gd/gvKrd

描き下ろしイラスト紹介

テーマ「心が温かくなる場所、みんなで一緒に。」

秋色に染まる森の奥、秘境の温泉を舞台にした描き下ろしイラストです。

色鮮やかな紅葉に包まれながら、浴衣姿のヒロインたちが足湯でくつろぐ穏やかなひとときを描いています。

鳴瀬しろは

清らかな雰囲気をまとい、淡い紫の浴衣に身を包むしろは。静かに微笑む姿は美しさを感じさせます。

空門蒼

イナリと一緒に足湯を楽しむ蒼。蝶柄の浴衣を軽やかに着こなし、明るい笑顔で仲間との時間を満喫しています。

久島鴎

黄色の浴衣を身にまとい、にこやかな笑顔を見せる鴎。紅葉に囲まれた温泉で過ごす姿からも楽しさが伝わります。

紬ヴェンダース

鮮やかな緑の浴衣がよく映える紬。ぬいぐるみたちを浮かべながら、楽しげに湯に浸かる姿が微笑ましく映ります。

商品紹介

■ラインナップ一覧（税込）

お座りアクリルスタンド（全4種）／各2,200円

トレーディング缶バッジ（全8種）／600円

トレーディングクリアファイル（全5種）／600円

トレーディングチェキ風カード（全4種）／600円

B2タペストリー（全4種）／各3,850円

アクリルプレート／3,300円

ジオラマアクリル／3,850円

マグカップ／1,760円

ヘアクリップ（全6種）／1,430円

てぬぐい／1,100円

ドーナツパッケージキーホルダー（全4種）／各1,210円

プリンパッケージクリップ（全4種）／各880円

Anisugarフルーツドーナツ（全4種）／各1,100円

※トレーディング缶バッジ付き（ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません）

Anisugarプリン（全4種）／各990円

※トレーディングミニアクリルスタンド付き（ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません）

▼商品画像（抜粋）

店舗別限定特典

△Anisugarフルーツドーナツ△お座りアクリルスタンド△トレーディング缶バッジ△プリンパッケージクリップ■Anisugar アトレ秋葉原店きゃらっとくじ mini 缶バッジver.

期間中、アトレ秋葉原店で「トレーディング缶バッジ」ご購入1点につき1回「くじびき」にご参加いただけます。

- あたり【B】：A3クリアポスター（全1種）

- 大あたり【A】：B2集合タペストリー（全1種）

- 特賞【S】：等身大スタンディパネル（全4種）

※絵柄はお選びいただけません

※スタンディパネルは展示終了後にお届けします

「特製キャラカード」プレゼント

期間中、アトレ秋葉原店でイベント関連商品を2,000円（税込）以上お買い上げごとに、1枚ランダムでプレゼント。（全4種）

※1会計4枚まで

※絵柄をお選びいただけません

※お会計を複数回に分けてご精算は出来ません

※なくなり次第配布終了となります

■Anisugar 中野ベース店選べる「特製コースター」プレゼント

ドリンク1杯＋TVアニメ『Summer Pockets』スイーツを1点お買い上げで、特製コースターを1枚プレゼント。（全4種）

※お好きな絵柄をお選びいただけます

※お会計を複数回に分けてご精算は出来ません

※なくなり次第配布終了となります

権利表記

特設サイトはコチラ :https://x.gd/gvKrd

(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会

(C) 2025 アニメユニバーシティコープ

会社概要

▼発売・販売元

株式会社andBlue

HP：https://www.andblue.co.jp/

▼キャラクターグッズ企画販売

アニメユニバーシティコープ（略称：AU-COOP）

HP：https://au-coop.jp/

X：https://x.com/AU_COOP_info

YouTube：https://www.youtube.com/@animeuniversitycoop3906

▼Anisugar

HP：https://au-coop.jp/pages/anisugar/

X：https://x.com/Anisugar_sweets

△「Anisugar」ロゴAnisugarとは

「Anime」×「Sugar」

可愛いキャラクターと一緒に、ちょっと贅沢なスイーツを楽しみませんか？

「お菓子は、もっとワクワクさせられる」

その可能性を信じ、つくり続ける。

五感くすぐるお菓子で、忘れられないひと時を。

アニメ×お菓子×おもちゃの組み合わせで、日常をワクワクに彩ります。

◯店舗一覧

Anisugar アトレ秋葉原店（10:00～21:00）

HP：https://au-coop.jp/pages/anisugar_akihabara

X：https://x.com/Anisugar_akiba

Anisugar 池袋PARCO店（11:00～21:00）

HP：https://au-coop.jp/pages/anisugar_ikebukuro

X：https://x.com/Anisugar_ikbkr

Anisugar 中野ベース店（11:00～17:00／水曜定休）

HP：https://au-coop.jp/pages/anisugar_nakano

X：https://x.com/anisugar_nakano

問い合わせ先

担当：藤沼・田中

お問い合わせフォーム：https://req.qubo.jp/au-coop/form/pressreleaseinfo

メール：aucoop@andblue.co.jp

電話：03-5577-4467