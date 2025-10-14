老舗軍手メーカー 「おたふく手袋」 本社で “お好み焼の日”

おたふく手袋株式会社

大阪府 箕面市 に本社を構える、1926年創業の老舗軍手メーカー「おたふく手袋株式会社」（代表︓井戸端 勇樹 以下、おたふく手袋）は、2025年10月10日（通称︓じゅうじゅうの日）に、毎年恒例となりつつある 「お好み焼パーティー」 を本社で開催しました。

このイベントは、同じ “おたふく” のご縁でつながる「オタフクソース株式会社（https://www.otafuku.co.jp/）様」からいただいた、お好み焼こだわりセットとお好みソースを使って開催しているものです。

オタフクソース株式会社様からご提供いただいた「お好み焼セット」

昨年同様、今年も心のこもったご提供をいただき、社員一同、香ばしいソースの香りに包まれながら、大盛り上がりのランチタイムとなりました。

10月10日は…お好み焼の日♪おたふく手袋本社にてお好み焼ランチパーティー

当日は、なんと！我らが取締役が鉄板の前に立ち腕をふるいました。

お好み焼き屋でバイト経験のある、おたふく手袋の取締役

実は学生時代、某有名お好み焼き屋でバイト経験がある、隠れ職人。

「MYコテ」や「MYボウル」持参と気合いの入り具合で、その華麗なコテさばきと絶妙な焼き加減、キャベツたっぷり海鮮入りのお好み焼きが次々と完成！

社員たちは笑顔でお好み焼きを囲み、「やっぱりお好み焼きはソースが命やな！」 と語り合いながら、楽しいひとときを過ごしました。美味しいお昼ごはんでお腹も心も満たされ、午後からの仕事もパワー全開です。

最後に…

毎年ご提供くださるオタフクソース様、本当にありがとうございます。

ソースの甘辛い香りに包まれながら、社員同士の絆も “じゅうじゅう” と深まりました。

おたふく手袋はこれからも、ワーク用品はもちろん、社員の胃袋と笑顔を守るために（？）、楽しい時間を大切にしてまいります。

おたふく手袋について

おたふく手袋株式会社は、1926年に軍手製造会社としてスタートしました。

軍手から革手袋、加工手袋など作業用手袋全般の取り扱いをし、作業用手袋のワンストップソリューション会社として業界のリーディングカンパニーとなっています。

現在は靴下・安全靴・レインウェアと手袋だけにとどまらず販売アイテムを拡充し、機能性インナーウェア「BODY TOUGHNESS(R)」や、ワーク＆アウトドアブランド「FUBAR(R)」を展開しています。

会社概要

■商号︓おたふく手袋株式会社

年商︓79億6,600万円 従業員︓85名 ※2025年3月時点

本社所在地︓大阪府箕面市船場東3丁目11番22号

ホームページ︓https://www.otafuku-glove.jp/

X（旧Twitter）︓https://twitter.com/OTAFUKU_GLOVE

Instagram︓https://www.instagram.com/otafuku_glove/

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

おたふく手袋株式会社 広報担当・岡本

TEL︓072-728-1111

MAIL︓okamoto@otf.co.jp