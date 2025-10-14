メディピール、日本市場での地位を強化…ロフトイベント大盛況で終了、新店舗展開を拡大

SKINIDEA CO.,LTD- 渋谷ロフト コスフェス盛況裡に終了…日本市場でのプレミアムブランドとしての地位を確立- Qoo10メガ割でボディケア1位を記録、ネックケアラインに現地での注目集中- 10月ドン・キホーテ正式入店およびロフト新製品発売で流通網拡大を加速

プロフェッショナル・ダーマエステティックブランド「メディピール（MEDIPEEL）」は、10月11日に東京・渋谷ヒカリエで開催された「ロフトコスメフェスティバル」を盛況のうちに終え、日本市場でのブランド地位をさらに強化した。

ロフトコスメフェスティバルは、大型ライフスタイル編集ショップ「ロフト」が主催するビューティプロモーションイベントだ。グローバルコスメブランドがブースを運営し、消費者との接点を広げる体験型マーケティングの場として知られる。日本では単なる展示会を超え、トレンドや市場性を試すテストベッド、プレミアムブランドの市場進出の試金石だ。

メディピールはイベントで、ネッククリームやネックスティックを含むネックケアラインと、5種類のラッピングマスク（レッド・ビーガンビタミン・シカ・エクストラ・ペプチド）を前面に押し出した。ネックケア製品は、9月の「Qoo10メガ割」でボディケアカテゴリー1位を獲得、競合を圧倒した主力商品だ。会場でも消費者から熱い反応を得て、メディピールブースには体験やイベント目当ての来場者が殺到、首のシワやハリケアに大きな関心が集まった。

インフルエンサー向け体験プログラムも大好評で、ネックケアの必要性やスティック型製品の利便性が話題になり、SNSで広く共有され話題となった。業界関係者は「今回のコスフェスは単なる参加にとどまらず、メディピールが日本市場で新しいビューティカテゴリーを打ち出すブランドであるという点を、消費者やインフルエンサーに強く印象づけた」と評価する。

その上、ロフトで販売中の「レッド ラクトレット コラーゲン」を含む4種類のラッピングマスクの人気に乗り、今回「ペプチド9 ボリューム バイオ トックス グロウ ラッピング マスク プロ」を新たに導入。「ラッピングマスク＝メディピール」という認知を日本市場でさらに固め、オフライン売上の成長基盤を築いた。

10月中旬には、新製品「水トックス PDRN ヒアル ドロップゲル クリーム」がドラッグストアチェーン「ドン・キホーテ」に正式入店する。再生・ハリ成分PDRNとメディピール独自の保湿・ハリ強化成分を組み合わせ、しっとり弾力のある肌を実現する製品だ。カプセルクリームとジェルが分離した独自処方で、肌状態に合わせたカスタマイズ使用が可能。同時に発売する「フィト EX PDRN リフティングショット ドロップジェルクリーム」は、ビーガンスピキュール (spicule)を配合し、肌に効果的に働きかけてハリ・リフティングとツヤケアを提供、製品ラインアップの完成度を高める。

なお、メディピールはモルガン・スタンレーPE傘下のMDPホールディングス（代表：チョン・フェフン）が持株会社であるスキンイデアの主力ブランドである。スキンイデアは現在、世界75カ国以上に製品を輸出し、高級原料とダーマ特許技術を融合させた革新的なスキンケアアイテムを展開。徹底した研究と臨床を通じて、さまざまな肌タイプに対応する即効性と持続性を兼ね備えた高機能性ダーマスキンケア製品の開発に取り組んでいる。

