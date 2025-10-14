キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下 キンドリル）は、IDC MarketScapeの2025年 国内マネージドハイブリッド・マルチパブリッククラウドサービス市場のベンダー評価において、リーダーに選出されたことを発表しました（IDC # JPJ53015725、2025年9月）。





無料の抜粋版はこちら(https://www.kyndryl.com/jp/ja/campaign/idc-managed-cloud-leader)をご覧ください。

IDC MarketScape(https://my.idc.com/jp/promo/idcmarketscape)は、特定の市場におけるサプライヤーの競争力について、定性的基準と定量的基準の両方に基づいた評価を提供する、ベンダー評価ツールです。今回のIDC MarketScapeレポートでは、15のサービスプロバイダーが評価されており、キンドリルはマネージドハイブリッド／マルチパブリッククラウドサービスのリーダーに選出されました。

IDC Japan、Infrastructure & Devicesのリサーチマネージャーである宝出幸久氏は次のように述べています。

「キンドリルは、パブリッククラウドを含む主要なテクノロジーパートナーとのアライアンスを急速に拡大している。これによって、同社が強みを持つミッションクリティカル環境の運用に加えて、ハイブリッドクラウド環境を包括的にサポートする能力を強化している。レガシーシステムのモダナイゼーションやクラウド移行、さらには継続利用も含めて多様な移行パスを提示できる点も同社の特徴である。また、同社が積極的に機能強化を進める「Kyndryl Bridge」を活用したAI駆動型の自律運用によって、顧客の運用変革を継続的に支援できるパートナーとしての存在感を高めている 」

キンドリルジャパンの執行役員 コンサルト・プラクティス事業本部長代理兼クラウド事業本部長の橋本寛人は次のように述べています。

「キンドリルが、ハイブリッドITモダナイゼーションにおけるリーダーとして認められたことを光栄に思います。これは、当社の専門知識とお客様に提供している価値が評価されたものと考えています。私たちは、ITインフラに関する深い知見と運用力を活かし、お客様と伴走することに強みを持つキンドリルならではの視点と、グローバルなアライアンスを活用して、ハイブリッドマルチクラウド環境に対するエンドツーエンドのサービスを提供しています。この強固な基盤の上に、Kyndryl Consultを中心としたコンサルティングサービスを展開し、モダナイゼーション、サイバーリスク対策、AI技術の活用による新たな価値創造などを通じて、お客様の多様な課題に寄り添い、確かな実行力をもってさらなる価値を提供できるよう、引き続き努めてまいります」

IDC MarketScapeレポートでは、「キンドリルは、オンプレミスにおけるミッションクリティカル環境において長年に渡る豊富な運用実績と高い信頼性を有する。また、グローバルでの広範なテクノロジーパートナーとのアライアンスの強化によって、ハイブリッドクラウドの実現に不可欠な技術領域への取り組みを強化し、オファリングの拡充も積極的に進めている。加えて、「Kyndryl Bridge」の強化について明確なロードマップを提示しており、同社がグローバルで蓄積した運用知見やデータ、ベストプラクティスとAIの活用によって、運用変革の支援能力を継続的に高めている」と評価されています。

キンドリルのハイブリッドクラウドサービスの詳細については、こちら(https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/cloud)をご覧ください。

IDC MarketScapeについて

IDC MarketScapeベンダー評価モデルは、特定の市場におけるITサプライヤー、サービスプロバイダーの競争力の概要を提供するように設計されています。この調査では、定性的および定量的な基準に基づく厳密な採点方法を用いて、特定の市場内における各企業のポジションを単一のグラフィカルな図で表現します。IDC MarketScapeは、ITベンダーの製品・サービス、能力、戦略、現在および将来における市場での成功要因を有意義に比較できる明確なフレームワークを提供します。また、このフレームワークを利用することで、ITバイヤーは、対象ベンダーの現在および将来に渡る強みと弱みを360度で評価できるようになります。

詳細については、https://my.idc.com/jp/promo/idcmarketscape をご覧ください。

キンドリル（Kyndryl Holdings, Inc.）について

キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。 詳細については、www.kyndryl.com（英語）またはwww.kyndryl.com/jp/ja をご覧ください。