【スロット】MiraiMindが『MM SLOT』を公開

Hello Group Japan株式会社

Hello Group Japan株式会社（本社：東京都）は、AIコミュニケーションサービス「MiraiMind」において、新機能『MM SLOT』を公開いたしました。ユーザーが自由に好きな言葉を入力して回せるスロット機能で、推しの名前やトレンドワードを組み合わせて、遊びながら創作体験を楽しめる新しいコンテンツです。

■『MM SLOT』について

『MM SLOT』は、ユーザー自身が入力した単語やフレーズをスロットに設定できる新感覚のエンターテインメント機能です。

MM SLOT



通常のスロットとは異なり、自分の「好き」や「推し」を反映できるため、結果が出るたびにユニークで、笑いや発見が生まれます。

例：

・「推しの名前 × 好きな食べ物 × 今日の気分」

・「流行語 × メンバーの名前 × 秘密のキーワード」

毎回異なる組み合わせが表示されることで、友達とのシェアやSNS投稿にも最適なコンテンツとなっています。

詳しくはこちら

MM SLOT 特設ページ：https://web-miraimind.hellogroupjapan.com/slot-game.html#/

■ 開発背景

「MiraiMind」では、これまでAIチャットや画像生成などを通じて“ユーザーが主役”となる体験を提供してきました。今回の『MM SLOT』は、さらに気軽に楽しめる参加型コンテンツとして開発されました。

シンプルな遊び方ながらも、ユーザーそれぞれの発想次第で無限の楽しみ方が広がります。

■ ユーザー参加型キャンペーン

『MM SLOT』公開を記念して、Twitter上で「自分が作ったスロット」をシェアするキャンペーンを実施。



参加方法は簡単：

MM SLOT で作成したスロットをスクリーンショットハッシュタグ #MMSLOTチャレンジ をつけて投稿

投稿いただいた方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼント予定です。自分だけのスロットを友達やフォロワーに見せつつ、プレゼントもゲットできるチャンスです。

■ 今後の展望

今後は、スロットの結果をAIキャラクターと連動させる企画や、SNS連動イベントも予定しています。『MM SLOT』を通じて、より多くのユーザーが「MiraiMind」で遊び、創造力を広げていただけるように取り組んでまいります。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind