【スロット】MiraiMindが『MM SLOT』を公開
Hello Group Japan株式会社（本社：東京都）は、AIコミュニケーションサービス「MiraiMind」において、新機能『MM SLOT』を公開いたしました。ユーザーが自由に好きな言葉を入力して回せるスロット機能で、推しの名前やトレンドワードを組み合わせて、遊びながら創作体験を楽しめる新しいコンテンツです。
■『MM SLOT』について
『MM SLOT』は、ユーザー自身が入力した単語やフレーズをスロットに設定できる新感覚のエンターテインメント機能です。
MM SLOT
通常のスロットとは異なり、自分の「好き」や「推し」を反映できるため、結果が出るたびにユニークで、笑いや発見が生まれます。
例：
・「推しの名前 × 好きな食べ物 × 今日の気分」
・「流行語 × メンバーの名前 × 秘密のキーワード」
毎回異なる組み合わせが表示されることで、友達とのシェアやSNS投稿にも最適なコンテンツとなっています。
詳しくはこちら
MM SLOT 特設ページ：https://web-miraimind.hellogroupjapan.com/slot-game.html#/
■ 開発背景
「MiraiMind」では、これまでAIチャットや画像生成などを通じて“ユーザーが主役”となる体験を提供してきました。今回の『MM SLOT』は、さらに気軽に楽しめる参加型コンテンツとして開発されました。
シンプルな遊び方ながらも、ユーザーそれぞれの発想次第で無限の楽しみ方が広がります。
■ ユーザー参加型キャンペーン
『MM SLOT』公開を記念して、Twitter上で「自分が作ったスロット」をシェアするキャンペーンを実施。
参加方法は簡単：
MM SLOT で作成したスロットをスクリーンショットハッシュタグ #MMSLOTチャレンジ をつけて投稿
投稿いただいた方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼント予定です。自分だけのスロットを友達やフォロワーに見せつつ、プレゼントもゲットできるチャンスです。
■ 今後の展望
今後は、スロットの結果をAIキャラクターと連動させる企画や、SNS連動イベントも予定しています。『MM SLOT』を通じて、より多くのユーザーが「MiraiMind」で遊び、創造力を広げていただけるように取り組んでまいります。
■ サービス概要
サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~
提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など
公式サイト／リンク：
IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840
AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind
公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/
■ お問い合わせ
会社名：ハローグループジャパン株式会社
担当部署：MiraiMind運営事務局
メール：raburo.support@hellogroup.com
公式SNS：@MiraiMind