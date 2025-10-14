ANAのマイルが貯まる、使える「ANA Pay」 「ANA Payギフトコード」機能が新登場 ～10月14日よりデジタルギフトサービス「選べるe-GIFT」の交換先に追加～
●「ANA Pay」は新たに、デジタルギフト「ANA Payギフトコード」機能の提供を開始します。
● 本機能の提供開始に伴い、10月14日（火）より、全日空商事が提供する「選べるe-GIFT」の交換先に「ANA Payギフトコード」が追加されます。
ANA X株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：神田 真也、以下「ANA X」）は、ANAのマイルが貯まる、使える決済サービス「ANA Pay」において、「ANA Payギフトコード」機能の提供を開始します。
「ANA Payギフトコード」とは、法人・企業様にて実施されるキャンペーン賞品やアンケート謝礼等の特典として受け取れ、本機能を通じてANA Payへチャージすることで、全国のスーパー、コンビニの店頭、およびインターネットショッピングでのお支払いにご利用いただけます。
企業様は、自社商品の販促キャンペーンや福利厚生、イベントの景品等をご検討の際、「ANA Payギフトコード」をご活用いただくことで、お客様や従業員に対してより魅力的なインセンティブを提供できるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331669&id=bodyimage1】
■「選べるe-GIFT」と連携し、交換先に追加
「ANA Payギフトコード」機能の提供開始にあたり、全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川 純一郎、以下「全日空商事」）が展開する、受け取った人が自由に選べるデジタルギフトサービス「選べるe-GIFT」と連携し、10月14日（火）より「ANA Payギフトコード」が「選べるe-GIFT」の交換先に追加されます。全日空商事は、デジタルギフト市場において先駆けて「ANA Payギフトコード」を導入し、交換先を拡大させることで、差別化を図ります。
■ ANA便利用時の遅延・欠航等に伴う諸費用のお支払いとして、選択可能に
「選べるe-GIFT」の交換先へ「ANA Payギフトコード」を追加することで、ANA便利用時の遅延・欠航等に伴う諸費用（機材故障などANAが起因する事由により遅延・欠航が発生した場合の諸費用のお支払い方法）として、「ANA Payギフトコード」が選択可能となります。
※ 選択可能開始時期は2025年12月頃の予定
＜ANA起因事由による遅延・欠航発生時の諸費用支払方法（ANA Payギフトコードへの交換手順）＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331669&id=bodyimage2】
【「ANA Payギフトコード」のご利用方法】
（1）ANA Payホーム画面右下の「チャージ」ボタンをタップします。
（2）「ギフトコード」をタップします。
（3）受け取ったギフトコード（カード番号）（16桁）とPINコード（4桁）を入力し、「チャージする」をタップします。
（4）「チャージが完了しました」の画面が表示されたらチャージ完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331669&id=bodyimage3】
登録手順についての詳細はANA Pay公式サイトをご覧ください。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/ana-pay/
＜ANA Payとは＞
ANAマイレージクラブ アプリで利用できるスマホ決済サービスです。貯まったANAのマイルをチャージして、コンビニやスーパーなど普段のお買い物で利用できます。マイル以外にも、クレジットカードや銀行口座（Bank Pay）など、お好きな方法でチャージしてANA Payでご利用いただくことが可能です。チャージ方法を問わず、ANA Payで200円のお支払いごとに1マイル貯まります。
