金属化繊維の世界市場2025年、グローバル市場規模（銅被覆、ニッケル被覆、金被覆、銀被覆、金属合金被覆）・分析レポートを発表
2025年10月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「金属化繊維の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、金属化繊維のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の金属化繊維市場は2023年に数億米ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率も堅調に推移すると見込まれます。金属化繊維は、光学・医療・防衛・通信などの幅広い産業で利用されており、特に高機能性と耐久性が求められる分野での需要が高まっています。
本レポートでは、銅被覆繊維やニッケル被覆繊維を中心に、医療用途や防衛・航空宇宙用途の市場動向を分析するとともに、業界チェーンの発展、技術革新、特許、応用分野の拡大について考察しています。
________________________________________
用途別市場分析
金属化繊維は、医療、防衛・航空宇宙、通信・データセンター、その他産業で利用されています。
● 医療分野では、生体適合性や導電性を活かし、手術機器や医療センサーに採用が進んでいます。特に銅やニッケル被覆繊維が中心です。
● 防衛・航空宇宙分野では、軽量で耐久性のある素材としての需要が高く、航空機部品やレーダー吸収材に利用されています。
● 通信・データセンター分野では、光繊維の耐久性向上や電磁干渉防止のために活用され、5Gや次世代インフラの発展とともに需要が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は安定成長を示しており、政府の産業振興策や消費者意識の高まりが市場拡大を後押ししています。特に米国は研究開発投資が活発であり、防衛分野での利用も成長を支えています。
一方、アジア太平洋地域は世界市場を主導しており、中国が最大の需要国として際立っています。中国では強力な製造基盤と国内需要、政府支援政策が成長を支えています。さらに日本、韓国、インドでも産業・通信インフラの発展に伴い市場が拡大しています。
南米、中東・アフリカも潜在的成長市場として注目され、今後の投資環境整備次第で大きな伸びが期待されます。
________________________________________
市場分析の観点
本レポートは、以下の観点から金属化繊維市場を分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション
タイプ別（銅被覆、ニッケル被覆、金被覆、銀被覆、金属合金被覆、その他）および用途別（医療、防衛・航空宇宙、通信・データセンター、その他）の販売数量と収益を推計しています。
● 産業動向
規制、技術革新、消費者動向を分析し、推進要因と課題を明確化しています。
● 地域要因
各地域の政策、経済状況、インフラ、消費者行動を踏まえ、需要変動や新規機会を特定しています。
● 将来予測
2030年までの需要成長率や新興技術の普及予測を示しています。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業の特徴は以下の通りです。
● Fiberguide Industries：光繊維関連で強みを持ち、通信や医療用途に注力しています。
● IVG Fiber：多様な金属化繊維を提供し、幅広い産業分野に対応しています。
● Oz Optics：光学ソリューションを展開し、データセンター需要を取り込んでいます。
