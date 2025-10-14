¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¡¢ Âè84²óÆüËÜ¸ø½°±ÒÀ¸³Ø²ñÁí²ñ½ÐÅ¸¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331508&id=bodyimage1¡Û
IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê Ä¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊÀÅ²¬¸©¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè84²óÆüËÜ¸ø½°±ÒÀ¸³Ø²ñÁí²ñ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌÃÎÊª¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤äÆ³Æþ»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè84²óÆüËÜ¸ø½°±ÒÀ¸³Ø²ñÁí²ñ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
Å¸¼¨²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊÀÅ²¬¸©¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§16
¸ø¼°HP: https://plaza.umin.ac.jp/~jsph84/index.html
¡Ú½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡Û
¢£·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹
¡ÊÆÃÄê·ò¿Ç¼õ¿Ç´«¾©¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³ÍøÍÑ´«¾©¡¢¥á¥¿¥ÜÄ¾Á°´üÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡Ë
https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
¢£¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹
¡ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ½Å¾É²½Í½ËÉ¡¢ÉþÌôÅ¬Àµ²½¥µー¥Ó¥¹¡Ë
https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
¡Ú¡Ö·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤«¤é¥·ー¥ÈºîÀ®¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê·ò¿Ç¤ÎÉÔÄê´ü¼õ¿Ç¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¼õ¿Ç´«¾©¤ä¡¢¥á¥¿¥ÜÄ¾Á°¤ÎÊý¡¦ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤Î¸ÄÊÌÄÌÃÎ¤òºîÀ®¡¦Á÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌÃÎÊª¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ò¿Ç¡¦Ìä¿Ç¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤äÃÄÂÎ¤Î·ò¹¯ÅÙ¤òºÇ¤â¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¸³è½¬´·²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ê¥Ã¥¸ÍýÏÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°åÎÅÈñÅ¬Àµ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¬ÀÏ¤«¤é³Æ¼ïÄÌÃÎÊª¤ÎÀ¸À®¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢²áµî¤ÎÆÃÄê·ò¹¯¿Çºº·ë²Ì¥Çー¥¿¤È¥ì¥»¥×¥È¾ðÊó¤«¤é¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌ¤¼£ÎÅ¤È»×¤ï¤ì¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹ÄÌÃÎ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¸ÄÊÌ¤ÎÀ¸³è½¬´·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½ÅÊ£Â¿ºÞÉþÌô¼ÔÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Â¿ºÞÉþÌô¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÊ£¡¢Ê»ÍÑ¶Ø´÷Åù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÉþÌô¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢Å¬Àµ¤ÊÌôºÞÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌô¶É¡¦ÌôºÞ»Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëIT¤Î³èÍÑ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»º¶È°å¤äÊÝ·ò»ÕÅù¤Î°åÎÅÀìÌç¿¦¤¬ËÜÍè»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBe Health¡×¤ä·ò¿Ç¼Â»Üµ¡´Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë·ò¿Ç·ë²Ì¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÅý°ì¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡ÖUnifier¡×¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ä¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¡¦²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¼õÂ÷¼ÂÀÓ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿À¸³è½¬´·²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥·ー¥ÈÄó¶¡»ö¶È¡§https://www.nac-care.co.jp/services/service-4/
·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àBe Health¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.behealth.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2024 Ç¯ 3 ·î 1 Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©102-0094ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´ÈÖ£±¹æ¡¡¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È7³¬
Âå É½ ¼Ô¡§ »³ºê Ä¾¿Í
¼çÍ×»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
£Õ £Ò £Ì¡§ https://www.nac-care.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢ ¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈÉô
TEL¡§ 03-6261-0222¡¡¡¡FAX¡§ 03-6261-0223
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
