【ワークチェア革命】千人千種の身体に自動フィット、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」が10月14日（火）よりMakuakeにて日本初上陸

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

長年エンジニアとしてのユーザー視点と確かな技術力で、新たなワークライフを創る新鋭ワークチェアメーカーLiberNovo（リベルノヴォ、本社：中国香港、CEO：王 振旭）は、ワンタッチで千人千種の身体に自動フィットでき、『ワークチェア業界のダークホース』と評される電動ワークチェア「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」を10月14日（火）午前11時より、応援購入サイトMakuakeにて先行予約販売を開始いたします。

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/libernovo_omni/

先行予約期間：2025年10月14日（火）11:00～2025年12月16日（火）22:00迄

LiberNovo Omniの開発背景

「10年後のワークライフを楽しむあなたに」次世代ワークチェアの誕生まで

LiberNovoは、元世界大手ロボットメーカーの技術者集団が2023年に設立。長年エンジニアとして、デスクワークの様々な難題に直面してきたユーザー視点と確かな技術力を活かしながら、男女150人以上の背骨データを2年間長期追跡のもとに、業界初の電動ワークチェア「LiberNovo Omni」を開発しました。

製品特徴

（１）変形自在な電動バックレストで、千人千種の背中にパーフェクトフィット

150人以上の背骨データをもとに設計されたバックレストは、8枚のフレキシブルパネルと14箇所のデュアルリンク構造、16個のポールジョイントにより、一人ひとりの背骨カーブにしなやかにフィットします。まるでオーダーメイドのようなフィット感と座り心地を実現しました。

（２）自動付随機能搭載、変化する姿勢に追随して全身をサポート

ヘッドレスト、バックレスト、シート、アームレストの４つのパーツが、変わる姿勢に追随し連動して各部位を支え続けます。デスクワーク中の身体の細かな動きも自然で滑らかなサポートを維持し、長時間の座位姿勢も集中力を途切れることなく、常に快適な状態で過ごせます。

（３）電動脊椎ストレッチ機能搭載、長時間デスクワークの負担を徹底軽減

背中のS字カーブを支持する電動サスペンションにより、脊椎をやさしくストレッチする独自のモードを搭載しています。仕事や家事のすき間時間に、長時間作業による身体の負担を和らげ、心身ともに喜ぶ深い解放感を提供します。

製品仕様

LiberNovo Omni（スペースグレー／ミッドナイトブラック）[表: https://prtimes.jp/data/corp/168276/table/3_1_8d6dd37f87d54a80d8ceb6447ebebe36.jpg?v=202510140156 ]

※本商品に関する情報は 2025年10月14日現在 のものです。デザイン・仕様などは予告なく変更する場合がございます。

〈LiberNovoについて〉

“LiberNovo”＝“Liberty（自由）”と“Innovation（革新）”

LiberNovoは、元世界大手ロボットメーカーの技術者集団が2023年に設立。

身体が自然に動かせる“自由”さと、人間工学に基づく“革新”的な快適さを提供する電動ワークチェア「LiberNovo Omni」を2年間、150人以上の背骨データを追跡しながら開発しました。2025年６月、アメリカにて初披露した結果、瞬く間に先行予約総額が13億円を超え、60日間で約1万人の世界中のファンから熱烈な支持を集める大人気作となりました。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/



