楽天ペイメント、青山商事と「楽天ポイントカード」において提携

楽天ペイメント株式会社

青山商事株式会社（以下「青山商事」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」（注1）において提携したことをお知らせします。

本提携により、2026年春頃より、青山商事が展開するビジネスウェア事業の「洋服の青山」など726店舗（注2）において「楽天ポイントカード」（注1）が順次利用可能となります。

利用者は店舗にて「楽天ポイントカード」（注1）を提示すると、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができ、支払い時には貯まったポイントを1ポイント1円相当として利用できます。

さらに利用者は、店舗での会計時に「楽天ポイントカード」（注1）に加えて、「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」などのメンバーズカード（注3）を提示することで、「楽天ポイント」と両方のポイントを貯めることができます。

青山商事は、2020年9月にキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイントカード」を導入することで、幅広い顧客を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、利用者へのサービスの向上を目指します。

青山商事と楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細はこちらからご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注2）2025年9月末日時点

「洋服の青山」「SUIT SQUARE」「UNIVERSAL LANGUAGE」「UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'S」

（注3）「洋服の青山」のメンバーズカードに関する詳細はこちらからご確認ください。

https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/pages/service-members.aspx

「SUIT SQUARE」のメンバーズカードに関する詳細はこちらからご確認ください。

https://www.uktsc.com/ec/shop/guide/pg/1guide-membership/

【青山商事株式会社について】https://www.aoyama-syouji.co.jp/

青山商事株式会社は、"持続的な成長をもとに、生活者への小売・サービスを通じてさらなる社会への貢献を目指す"という経営理念のもと、スーツや関連洋品の販売を中心としたビジネスウェア事業を主軸に、「雑貨販売事業」「フランチャイジー事業」「総合リぺアサービス事業」など様々な事業を展開しています。また、近年ビジネスウェア事業においては、レディースアイテムやビジネスカジュアル、オーダースーツなどにも力を入れています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上