11/1(土) 自費研フェスティバル GREEN STAGEにB4Aが登壇【～HAAB × X Medical Group × B4A～独立開業から事業拡大を成功させる組織作りの秘訣】
2025年11月1日(土)、五反田TOCビルにて行われる『自費研フェスティバル』のGREEN STAGEにて、X Medical Group CEO 孫 駿一郎先生、HAAB DREAM BEAUTY CLINIC HAAB統括院長 田中 優太先生と共にB4A代表の植松が登壇します。
本セッションでは独立開業からの組織拡大について、経営者としてのリアルな視点から語っていただきます。ぜひ会場へお越しください！
自費研フェスティバル2025 登壇概要
セミナータイトル：～HAAB × X Medical Group × B4A～独立開業から事業拡大を成功させる組織作りの秘訣
日時：2025年11月1日(土) 14:50~15:30
登壇者：X Medical Group CEO 孫 駿一郎先生、HAAB DREAM BEAUTY CLINIC HAAB統括院長 田中 優太先生、株式会社B4A代表取締役CEO 植松 正太郎
セミナー会場：五反田TOCビル(13階) 自費研フェスティバル会場内 GREEN STAGE
▼下図の青い丸印の箇所にB4Aのブースがございます！ご来場の際はぜひお立ち寄りください！
◇自費研フェスティバル2025 公式サイト：https://jihiken-fes.jp/
B4A（ビーフォーエー）について
自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年10月時点、運用準備中含む）。
※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構
◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
https://www.b4a.co.jp/request-info-form
会社概要
会社名 ：株式会社B4A
所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B
代表取締役CEO：植松 正太郎
事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売