11/1(土) 自費研フェスティバル GREEN STAGEにB4Aが登壇【～HAAB × X Medical Group × B4A～独立開業から事業拡大を成功させる組織作りの秘訣】

株式会社B4A

2025年11月1日(土)、五反田TOCビルにて行われる『自費研フェスティバル』のGREEN STAGEにて、X Medical Group CEO 孫 駿一郎先生、HAAB DREAM BEAUTY CLINIC HAAB統括院長 田中 優太先生と共にB4A代表の植松が登壇します。

本セッションでは独立開業からの組織拡大について、経営者としてのリアルな視点から語っていただきます。ぜひ会場へお越しください！

自費研フェスティバル2025 登壇概要

セミナータイトル：～HAAB × X Medical Group × B4A～独立開業から事業拡大を成功させる組織作りの秘訣

日時：2025年11月1日(土) 14:50~15:30

登壇者：X Medical Group CEO 孫 駿一郎先生、HAAB DREAM BEAUTY CLINIC HAAB統括院長 田中 優太先生、株式会社B4A代表取締役CEO 植松 正太郎

セミナー会場：五反田TOCビル(13階) 自費研フェスティバル会場内 GREEN STAGE



▼下図の青い丸印の箇所にB4Aのブースがございます！ご来場の際はぜひお立ち寄りください！

◇自費研フェスティバル2025 公式サイト：https://jihiken-fes.jp/

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年10月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売