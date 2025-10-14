シェルパ、メガバンクなどから総額約9億円の借入を実施。SmartESGのサステナビリティ経営プラットフォーム化を加速

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

「利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。」をビジョンにサステナビリティデータ・プラットフォーム「SmartESG」を提供するシェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下シェルパ）は、複数の金融機関などから新たに約9億円の調達を実施しました。今回の資金調達により、創業からの累計調達額（借入を含む）は約24億円となりました。また、直近セカンドクローズのエクイティ調達も予定しています。

資金調達の背景

シェルパは、サステナビリティ情報の一元化や開示業務の標準化、高度な分析を可能にするサステナビリティ・データプラットフォーム「SmartESG」を主軸事業に、ESG・サステナビリティ特化型メディア「ESG Journal」や、サステナビリティの専門家が伴走支援する「ESGコンサルティングサービス」を提供し、企業のサステナビリティ推進に伴走しています。

「SmartESG」は、サステナビリティ情報開示を求められる企業の任意開示・制度開示を支援し、提供開始から約3年で東証プライム上場企業をはじめ大企業を中心に70社以上、時価総額5,000億円超企業の約15%（2025年8月時点）に導入されています。最近では、需要の拡大するサプライチェーン調査やサステナビリティ調査実施における支援など、評価者側の支援にもサポート範囲を拡大しています。

資金調達について

このたび、株式会社みずほ銀行と株式会社りそな銀行、株式会社北國銀行から合計6億円の銀行借入による資金調達を完了しました。本調達は、無担保・無保証・希薄化なしの条件のもと、短期および長期の借入を組み合わせることにより機動性と中長期的な安定性を両立した資金調達となっております。また、株式会社日本政策金融公庫からの銀行借入（資本性ローン）、Funds Startups株式会社によるベンチャーデットファイナンス、株式会社Yoiiによるレベニューベースドファイナンシング（RBF）などにより事業運転資金として約3億円を調達しております。今回調達した資金は、「SmartESG」ブランドのプロダクト開発と顧客支援の拡充に活用し、サービス品質とスピードを両立する運営体制の強化に繋げてまいります。

なお、今回の資金調達により、創業以来の累計資金調達額（借入を含む）は約24億円となります。今年実施したシリーズBファーストクローズのエクイティファイナンスと併せ、ハイブリッドな資金調達スキームを採用することで、資本の希薄化を最小限に抑えながら成長投資に必要な資金を柔軟かつ戦略的に確保しています。

資金調達の概要

調達額：9億円

調達先一覧（敬称略）：

- 銀行借入- - 株式会社みずほ銀行- - 株式会社りそな銀行- - 株式会社北國銀行- - 株式会社日本政策金融公庫- ベンチャーデットファイナンス- - Funds Startups株式会社- レベニューベースドファイナンシング（RBF）- - 株式会社 Yoii

代表取締役CEO杉本淳コメント

当社は、先日のシリーズBファーストクローズに続き、デットによる資金調達を実施いたしました。エクイティとデットを組み合わせたハイブリッドな資金調達を通じて、成長機会を逃さず大胆に投資を進められる体制を築けたことを大変心強く感じています。特に、今回は大手銀行各社にもご参画いただき、さらに、長期借入を実現できたことは、当社の事業の持続性と成長ポテンシャルへのご評価だと受け止めております。今後は、国内外での事業拡大を一層スピードアップしてまいります。

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit