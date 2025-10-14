ダッタラ、経産省 令和7年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」にWith Midwife社らとコンソーシアムを組成し、参画

ダッタラ株式会社

ダッタラ株式会社（本社：広島市、代表取締役：石原 裕輝、以下「ダッタラ」）は、株式会社With Midwife（本社：大阪市、代表取締役：岸畑 聖月、以下「With Midwife社」）を代表団体とするコンソーシアムに構成員として参画し、令和7年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」においてデータ分析・効果検証を担当します。

「経産省・令和７年度『フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金』にWith Midwifeが採択」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000057629.html)

フェムテック等サポートサービス実証事業について

本補助金は、フェムテック企業・導入企業・医療機関・自治体等が連携して製品・サービスを活用し、働く女性のライフイベントと仕事の両立や女性特有の健康課題の解決を目指す実証を支援するものです。企業の人材多様性と中長期的な企業価値の向上につながる取り組みを後押しします。

経済産業省｜フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/femtech/femtech.html)

本件のポイント

- 実証の狙い：企業のストレスチェック結果と女性特有の健康課題との関連を明らかにし、個別支援／集団研修の有効性を検証。PHR（Personal Health Record）の活用も視野に、健康経営と女性活躍推進を後押しします。- ダッタラの役割：設計（評価項目・収集規則・分析方針の策定）、解析（多変量モデルで関連性と属性別の特性を検証）、可視化・運用（定例レポートで意思決定に接続）。本実証を起点に、過度なデータ収集に依存しない“使われ続ける分析”の現場実装を目指します。

With Midwife社について

- 専門家が24時間365日で伴走：企業専属の「ウェルネスコーディネーター（医療専門職）」が匿名相談・研修・レポーティングまで継続支援。1社につき3名以上の担当制で、健康・メンタル・子育てまで横断的にカバー。- 実績に裏打ちされた支援設計：1万件超の相談データを基に、女性のライフイベントとキャリアの両立を支える実践的コンテンツを展開。- 導入拡大と信頼：大手企業を含む30社以上に導入、満足度94.9%などの成果を蓄積。事業連携や地域展開の実績も豊富。- 公的実証の推進力：同実証で4年ぶり2度目の採択（2021年度に続く採択）。PHR活用を通じ、企業の健康経営を前進させる取り組みを主導。With Midwife社 コーポレートサイト

株式会社With MidWife(https://withmidwife.jp/)

参画の背景

女性の健康課題とメンタル不調は、組織の生産性や離職にも直結する重要テーマです。With Midwife社は、企業向けオンライン健康相談サービス「THE CARE」を通じ、相談傾向のレポート提供や講義・ワークショップまで一体で支援してきました。本実証では、これらの運用知見とPHR活用を組み合わせ、現場で実行可能な支援スキームの有効性を検証します。

ダッタラの取り組み

- 設計：評価項目の定義、分析目的に応じたデータ収集規則の定義、分析方針の計画。- 解析：多変量モデルを駆使してストレスチェックテスト評価値と女性特有の健康課題の評価値の関連を分析。さらに属性に応じた関連の特異性を詳細に分析。- 可視化・運用：定例レポートで経営・人事が意思決定に使える形で還元。

ダッタラは「人とデータを繋ぎ、テクノロジーで世界をデザインする」のミッションを下に、本実証を起点に“使われ続ける分析”の現場実装を目指します。

ダッタラ株式会社について

「人とデータを繋ぎ、テクノロジーで世界をデザインする」をミッションに、最新のAI、デジタルツイン、因果推論など先端技術を駆使し、企業や社会が抱える複雑な課題に対して論理的かつ実証的な解決策を提供しています。堅実なデータ分析と緻密な戦略に基づいた意思決定支援を通じ、持続可能な成長と社会全体の革新を実現することを目指します。

https://dattala.co.jp/

本件に関するお問合せ先

