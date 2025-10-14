ストラテジット、パートナープロップと共催で「代理店からの売上を最大化する仕組み作り」をテーマにした無料ウェビナーを開催

株式会社ストラテジット

株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表：加藤 史恵、以下当社）は、株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：井上 拓海、以下「パートナープロップ」）と共催で、2025年10月21日（火）16:00～17:00にオンラインにて、パートナービジネスの仕組み化をテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、「トップ1%のSaaS企業だけが実践する、代理店からの売上を最大化する仕組み作り」と題し、パートナープロップの福山 耕介氏とストラテジットが登壇し、直販依存からの脱却と、代理店売上を最大化させるための具体的な仕組みについて、成功企業の事例を交えながら徹底解説します。

■本ウェビナーで学べる内容

■こんな方におすすめ

■ウェビナー概要

- パートナービジネスの仕組み化：代理店売上を最大化するための戦略と実践方法- 成功企業の事例紹介：トップ1%のSaaS企業が実践するパートナーマーケティングの成功事例- パートナー関係管理（PRM）の活用：パートナープロップのPRMツール「PartnerProp」を活用したパートナーシップの最適化- システム連携・自動化の活用：ストラテジットの「JOINT」を活用した、他ソリューションや生成AIとの連携や業務自動化による効率化の具体例- 課題解決のアプローチ：直販営業のマンパワー依存から脱却するための具体的なアプローチ- SaaS、IT関連企業の経営者、および事業責任者クラスの方- パートナー開拓の成功事例や具体的なノウハウを知りたい方- 代理店戦略・パートナーセールスを推進している責任者・担当者の方[表: https://prtimes.jp/data/corp/54025/table/191_1_a01a75fbc89501362d179ed7fc6f389f.jpg?v=202510140156 ]



代理店からの売上を最大化するための仕組み作りについて、1時間で実務に直結する知見を学べる濃い内容となっております。

パートナー管理のノウハウに加え、ストラテジットの「JOINT」を活用した業務連携・自動化の具体例もご紹介いたします。

代理店戦略や業務効率化の取り組みにすぐ活かせるヒントを得られるチャンスとして、ぜひご参加ください。

■株式会社ストラテジットについて

ストラテジットは、「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニーです。“AIとSaaSとのチカラを、すべての企業に。” というミッションを掲げ、SaaSやオンプレミスといった業務システムを繋げる、AI搭載型iPaaSAI搭載型 連携プラットフォーム「JOINT(https://joint-data.com/)」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービス(https://www.strategit.jp/netsuite-support/)などの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 ：代表取締役社長 加藤 史恵

設立 ：2019年7月2日

事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営

URL ：https://strategit.jp/

グループ：HEROZ株式会社(https://heroz.co.jp/)（TYO:4382)

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。