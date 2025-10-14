株式会社Yume Cloud Japan、株式会社キャリアパートナーズと「マインドスケール」代理店契約を締結

Yume Cloud Inc.

株式会社Yume Cloud Japan（本社：山形県米沢市、代表取締役：吉田 大輔）は、メンタルケアサービス「マインドスケール」の普及拡大を目的として、株式会社キャリアパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉 諭）と代理店販売契約を締結いたしました。「マインドスケール」は、脳疲労度や自律神経バランスなどを約30秒で測定し、AIによる分析を通じてメンタル状態を可視化する革新的なツールです。企業の人事部門においては、従業員の“見えない課題”を早期に把握し、以下のような戦略的な人材施策に活用することが可能になります。

- ストレスチェック制度の補完と早期ケアの実現- エンゲージメント向上と離職防止- 適材適所の人材配置とチームビルディング- 育成・評価における個別最適化

今回の契約により、エイジェックグループの一員である株式会社キャリアパートナーズが「マインドスケール」の導入支援・販売を行い、同社の持つ研修プログラムなどのコンテンツと共に、より多くの企業に対して科学的かつ実践的な人材マネジメント支援を強化し、企業の人事部門が抱える「見えない課題」の解決に貢献してまいります。

「マインドスケール」の特長

●業界初の30秒測定と高精度分析

音声認識とAI解析技術を活用し、約30秒の測定で心身の状態を高精度に可視化する次世代のメンタルウェルネス・プラットフォームです。

●スマホのみで測定可能な高コストパフォーマンス構造

専用機器を必要とせず、スマートフォンだけで測定が可能。リアルタイムで状態に応じたアドバイスを提供します。

●主観×客観データの融合と即時フィードバック

主観的なアンケート回答では把握しきれないこころの状態を科学的に補完。測定直後に最適なセルフケアやカウンセリングの提案が行われ、継続的な改善につながります。

●多様な用途への応用が可能

ワーケーションなどのWell-being用途、運輸業、アスリートなど多様な対象に導入実績があり、API提供やOEM連携による他サービスとのパッケージ展開も可能。人的資本経営の推進や健康経営の実現に貢献します。

会社情報

■ 株式会社Yume Cloud Japanについて

株式会社Yume Cloud Japan（本社：山形県米沢市、代表取締役：吉田 大輔）は、「テクノロジー × ヒューマニティー」を理念に掲げ、心拍・音声・問診データをもとにAIがストレス状態を分析・可視化するオンラインメンタルケアサービス「マインドスケール」を提供しています。大学との共同研究を基盤とし、企業や自治体における健康経営や人材マネジメントを支援しています。

公式Webサイト：https://www.yume-cloud.co.jp/

■ 株式会社キャリアパートナーズについて

株式会社キャリアパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉 諭）は、エイジェックグループの一員として、人材戦略支援、キャリア開発、シニア人材の活用、教育・研修事業など、企業の人材課題に対する多角的なソリューションを提供する人材サービス企業です。企業顧問サービスやプロジェクト受託にも注力しており、豊富な実績と専門性を活かしながら、組織の成長と人材の活躍を支援しています。

公式Webサイト：https://www.careerpartners.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Yume Cloud Japan

広報担当：info@yume-cloud.co.jp