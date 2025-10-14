Bluetooth(R)＋Wi-Fiで専用アプリに測定データを転送!体重・内臓脂肪レベルなど13項目を測定可能な筑波大学との産学連携の体組成計を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth(R)+Wi-Fi通信機能搭載 体組成計を10月中旬より新発売いたします。



本製品は初期設定をBluetooth(R)通信で直感的に行うことができるため、スマートフォンとの接続がスムーズに完了します。さらに、Wi-Fi通信に対応しており、毎日の測定は体組成計に乗るだけで完了。測定データは自動的に専用アプリへ転送・保存されるため、手間なく簡単に健康管理を続けることができます。

また、専用アプリ「ELECOM Healthcare」では、13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。データの測定・記録は誰でも可能で、専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限なく家族と共同で使用できます。

測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」に転送できるBluetooth(R)+Wi-Fi通信機能搭載 体組成計

- Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth(R)+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。- 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。- 専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。- 本製品とスマートフォンをBluetooth(R)で接続してアプリの初期設定を行い、測定データの専用アプリ「ELECOM Healthcare」への転送・保存はWi-Fi通信で自動的に行われます。手軽にアプリへ接続して初期設定ができるうえ、毎日の測定時も本体に乗るだけで、データは自動で転送・保存されます。- 体重のわずかな変化も詳細に把握していただけるよう、ご使用目的に応じた測定単位（50gまたは100g単位）で精密な計測を行います。例えば、乳幼児など特に高い精度が求められる軽い重量帯（10kg未満）では、50g単位での精密な測定を実現しています。※3kg以上～10kg以下：50g単位、10kg超え～100kg以下：100g単位、100kg超え～：200g単位- 専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用になる際に便利です。※本体の液晶画面には体重のみが表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。

専用アプリ「ELECOM Healthcare」

- 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。- 過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。- OS標準の「ヘルスケア」アプリを介してスマートウォッチでの健康チェックから、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせた健康管理まで、より広域に健康チェックができます。- 自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。「ELECOM Healthcare」 のダウンロードはこちら >https://healthcare.elecom.co.jp/※本体の液晶画面には体重のみが表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。

電源オン・オフ不要!便利なステップオンタイプ

- 電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。- 暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。- 28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。

製品詳細

Bluetooth(R)+Wi-Fi通信機能搭載体組成計ブラック

型番：HCS-BTWFS01BK

価格：\5,980（店頭実勢価格）\5,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCS-BTWFS01BK.html

Bluetooth(R)+Wi-Fi通信機能搭載体組成計ホワイト

型番：HCS-BTWFS01WH

価格：\5,980（店頭実勢価格）\5,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCS-BTWFS01WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251014-07/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一