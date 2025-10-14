後部座席でもスマートフォンを強力固定!車内でのスマートフォン操作を快適にするMagsafe対応 車載スマートフォンホルダー 3製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、"MAGKEEP"シリーズからN52超強力ネオジム磁石を採用し、MagSafe対応のスマートフォンやケースをしっかり固定できる車載スマートフォンホルダー3製品を、10月下旬より新発売いたします。



付属の面ファスナーステッカーでダッシュボードにしっかり固定できる粘着タイプ、ダイヤルを回して真空状態を作ることで浅いシボ面にも強力に吸着するゲル吸盤タイプ、後部座席での動画視聴に便利で車のシートのヘッドレストポールに取り付けられる後部座席タイプの3種類をご用意しております。いずれもスマートフォンを見やすい角度にしっかり固定でき、快適に操作していただけます。

付属の面ファスナーステッカーでダッシュボードにしっかり固定!車載スマートフォンホルダー(粘着タイプ)

- N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。- MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。- 付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。簡単に着脱ができます。- ホルダーネック部分はお好みの角度に曲げられ、スマートフォンの角度を自由に調整できます。- スマートフォンホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。- スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいシリコン素材を使用しています。

ダイヤル操作で真空密着!浅いシボ面でも強力に吸着する車載スマートフォンホルダー(吸盤タイプ)

- N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。- MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。- 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。- ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着！浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。- 直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。※吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。- ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。- 支柱部分は360度回転。マグネット面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。

ヘッドレストポールに取り付け、後部座席での動画視聴に便利!スマートフォンホルダー(後部座席タイプ)

- N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。- MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。- 可動式の2段ネックで、スマートフォンを前後左右に調整可能です。- アームは180度開閉が可能。大きく広げて動画やナビをシェアできます。- ボールジョイントを採用し、360度回転でき、縦横自由に調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。- 車のヘッドレストポール幅が13～18mm、ヘッドレストポール内側間隔90～160mmに対応。ネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

MAGKEEP 車載スマートフォンホルダー粘着タイプ

型番：P-CARS15BK

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-CARS15BK.html

MAGKEEP 車載スマートフォンホルダー吸盤タイプ

型番：P-CARS16BK

価格：\3,280（店頭実勢価格）\2,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-CARS16BK.html

MAGKEEP 車載スマートフォンホルダー後部座席タイプ

型番：P-CARS17BK

価格：\3,480（店頭実勢価格）\3,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-CARS17BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251014-04/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一