新作ゲームの祭典「Steam Nextフェス」にPARCO GAMES 3タイトルが登場！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区）が展開するゲームレーベル「PARCO GAMES」は、2025年10月14日（火）より開催される世界的オンラインイベント・新作ゲームの祭典「Steam Nextフェス」にパブリッシング第1弾の3タイトルにて参加いたします。

『南極計画』ではグラフィックを改善した新しい体験版と最新トレーラーを公開。『Constance』『The Berlin Apartment』の新情報も解禁いたします。

さらに同期間、「ゲーム愛」をテーマにしたプレゼント企画として、魅力的なゲームを応援するキャンペーン「PARCO LOVE GAMES」をPARCO GAMES公式Xにて開催いたします。

■Steam Nextフェスについて

世界中のプレイヤーが新作ゲームの体験版をプレイし、開発者と直接交流できるオンラインイベントです。

期間中は体験版の配信やライブ配信、開発者によるQ&Aなど、ゲームファンにとって特別な体験が提供されます。

開催期間：2025年10月14日（火）～10月21日（火）※日本時間

公式サイト：https://store.steampowered.com/sale/nextfest

Steam Nextフェス 参加タイトル１.『南極計画』

グラフィックが向上した新しい体験版をリリース！さらにSteam Next Festに合わせ、ゲームプレイのイメージなど新要素を含む最新トレーラーを公開！

”地球上でもっとも幻想的で過酷な場所、南極へようこそ”

900年後の荒廃した南極を舞台に南極点から発せられる謎のシグナルを目指し、主人公とそこに住む動物たちが旅をする物語。

日本のゲームスタジオ「RexLabo」との共同開発プロジェクト。

広大なマップ探索とクラフト要素が融合したサバイバルアドベンチャー。

発売日：2025年冬（予定）

特設サイト: https://games.parco.jp/page/novaantarctica

(C)PARCO (C)RexLabo

【最新トレーラー】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xKIcksRw3lo ]

『南極計画』開発：RexLabo

プレイヤーの感情を揺さぶるストーリードリブンゲームを開発する日本の独立系ゲームスタジオ。自動化×Unityのハイブリッド技術により、少人数でも高品質な体験を迅速に提供。物語とシステムが共鳴する“語れるゲーム“を東京からグローバルへと発信している。

HP：https://rexlabo.com/

X：https://x.com/rexlabo/

Steam Nextフェス 参加タイトル２.『Constance』

Steam Next Festに合わせ、新キービジュアル＆新しい体験版を公開！

今回追加された新たなステージなどもお楽しみいただけます。

”あるアーティストの受容と再生の物語”

絵筆を使うアーティストであるコンスタンスは、ある日自らの精神世界に閉じ込められてしまう。

美しくも崩壊しつつあるその世界の謎に迫りながら脱出を目指し奮闘していく。

難解なステージギミックや強敵とのバトルなど、高難易度のアクションが魅力の2Dアクションアドベンチャー。

発売日：2025年11月25日 ※日本時間

特設サイト：https://games.parco.jp/page/constance

(C)btf

【最新体験版トレーラー】

Steam Nextフェス 参加タイトル３.『The Berlin Apartment』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tcjIkMp_kAc ]

Steam Next Festに合わせ、新トレーラーを公開！これまで未公開だったシーンや新キャラクターが登場し、作品の世界観をより深く体験できます。

”私の前に、誰がここに住んでいたんだろう？”

時代と共に常に変化し続ける街、ドイツ・ベルリンの120年を見てきた、とあるアパートメント。

かつての住人たちのそれぞれの生涯における転機を追体験できる3D探索アドベンチャーゲーム。

トゥーン調の美麗なグラフィックで表現された没入感の高いゲーム性が特徴。

発売日：2025年11月18日 ※日本時間

■特設サイト：https://games.parco.jp/page/theberlinapartment

(C)btf

【最新トレーラー】

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=y6r20Iuq0T4 ]

『Constance』『The Berlin Apartment』開発 Blue Backpack

Btf Gamesから名前を変え、心機一転したドイツのベルリンとケルンに拠点を置く独立したインディーゲーム開発・パブリッシャー。ストーリー性の高いゲームの制作を追及している。

現在『Constance』『The Berlin Apartment』の2作品を開発中。

Instagram：https://www.instagram.com/_blue_backpack

X：https://x.com/_blue_backpack

ゲーム応援SNSキャンペーン「秋のPARCO LOVE GAMES」

私たちPARCO GAMESは、“好き”から生まれるゲームの楽しさを、もっと多くの方に届けたいと考えています。開発者の情熱や個性が詰まっていて、プレイヤーに新しい驚きと感動を届ける存在だと感じています。

その魅力を広げるため、Steam Nextフェスの開催にあわせて、PARCO GAMES公式Xにて、SNSキャンペーン「秋のPARCO LOVE GAMES」を開催いたします。

■実施期間：2025年10月14日(火)18:00～10月21日(火)23:59

■特典：

１.PARCO GAMESスタッフ激推し！

ゲームタイトルのSteamキー

※ご利用にはSteamアカウントが必要です。

※ゲームタイトルは指定できません。

２.PARCO GAMESオリジナル！

パブリッシング3タイトル ノベルティセット

■参加方法：

1. Xにて公式アカウント @parco_games をフォロー

2. 対象投稿をリポストで応募完了

PARCO GAMESのパブリッシング3タイトル『南極計画』『Constance』『The Berlin Apartment』のウィッシュリスト登録画面のスクリーンショットを添付して引用リポストすると当選確率が上がります。

■賞品：キャンペーン終了後、抽選で賞品を進呈。詳細は後日公式Xアカウントにて発表いたします。

■当選連絡：2025年11月中旬、公式XアカウントからDMにてご連絡いたします。

PARCO GAMESについて

PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。

特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。

事業内容：

■ゲームパブリッシング

■催事・イベント企画

■EC・グッズ展開

■メディア活用

■オリジナルゲームIP開発 etc.

レーベルメディア：

■公式HP：https://games.parco.jp/

■X：https://x.com/parco_games

■TikTok：https://www.tiktok.com/@parco_games

■YouTube：https://www.youtube.com/@parco_games