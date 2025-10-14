世界15カ国以上で累計販売台数約20,000台を突破（※1）した最新ウェルネスデバイス「Auto-Roller」が日本初上陸！10月17日（金）17:00よりクラウドファンディングを開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、トレーディングカンパニーCEO：新藤大介、以下DMM）が展開する「DMM.make PRODUCTS」は、RheoFit Co., Ltd.（本社：中国、深圳、代表 Adam Sun、以下「RheoFit」）の電動リリースローラー「Auto-Roller（オートローラー）」（型番：RF-A1）を、2025年10月17日（金）17:00より、株式会社ワンモア（ 本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 沼田健彦、https://greenfunding.jp/(https://greenfunding.jp/) ）が運営するクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて支援受付を開始いたします。

2024年8月に発売された「Auto-Roller」は、世界15カ国以上で累計約20,000台（※1）を販売しており、日本では初上陸となります。

・クラウドファンディング特設サイト：https://preview.studio.site/live/EXawdBrJWD/lp/auto-roller(https://preview.studio.site/live/EXawdBrJWD/lp/auto-roller)

*1 2025年10月1日時点

■クラウドファンディング「GREEN FUNDING」概要

RheoFitが開発した電動リリースローラー「Auto-Roller」を、DMM.make PRODUCTSが国内販売代理店として「GREEN FUNDING」にて、10月17日（金）～12月16日（火）までの期間

で支援受付をいたします。

・支援受付期間：2025年10月17日（金）17:00 ～ 12月16日（火）

・特設サイト：https://preview.studio.site/live/EXawdBrJWD/lp/auto-roller

・クラウドファンディングサイト：https://greenfunding.jp/lab/projects/9022（10月17日 17時よりオープン）

■RheoFitについて

RheoFitは2023年に中国で設立されたウェルネスデバイスメーカーです。

2024年8月に発売された「Auto-Roller」は、世界15カ国以上で累計約20,000台（※1）を販売しており、実際にご使用いただいたユーザーの皆様からも高い評価をいただいています。

日常のリラックスタイムやトレーニングサポートなど、様々なシーンでご使用ください。

■製品の主な特徴

・全身に使えるハンズフリータイプ（※2）

スマートフォンを片手に、足首から首まで全身ケアが可能。

独自形状のローラーと回転動作により、ケアしたい部位に自然にフィットし、狙った場所に当てやすい仕様です。

・AI対応アプリで直感操作（iOS / Android対応）

専用アプリに接続すると、ボディスキャン機能やガイド付きチュートリアルなど、各種プログラムをご利用いただけます。

重点的にケアしたい部位や動作速度も、自分の好みに合わせて簡単にカスタマイズできます。

・DeepPower(TM)搭載の心地よさ

RheoFitが独自開発したDeepPower(TM)技術により、しっかり届く動きとやさしい当たり心地を両立しました。ハードすぎず、物足りなさもない “ちょうどいい” 感覚が特徴です。

■製品概要

・製品名：Auto-Roller（オートローラー）

・製品型番：RF-A1

・製品サイズ：約W576 x H108 x D203mm

・製品重量：約2.1kg（アタッチメントカバー装着時）

・耐荷重：135kg（※3）

・充電時間：約2.5時間（※4）

・連続使用時間：約6時間（※5）

・自動電源オフ機能：約20分間無操作で電源オフ（※5）

・付属品：ライトアタッチメントカバー、USB-C to C充電ケーブル、クイックスタートガイド、保証書

・生産国：中国

・保証期間：ご購入日より1年間（※6）

※画像はイメージです。

※外観・仕様は予告なく変更されることがあります。

*2 頭部や顔には使用できません。

*3 最低3kg以上の負荷をかけてご使用ください。

*4付属の充電ケーブルとPD対応のACアダプターを使用した場合。充電時間は使用するアダプターによって異なります。

*5 使用環境・条件により異なります。

*6 ご購入日は応援購入後、当社から出荷させていただいた出荷日です。

■プロジェクト期間中、蔦屋家電＋で製品を展示！

プロジェクト期間中、次世代型ショールーム「蔦屋家電＋」にて製品を展示いたします。

実際に製品を試せるだけでなく、製品の特徴や使い方のポイントもご案内いたします。お気軽にスタッフまでお声がけください。

・展示期間：2025年10月17日（金）～12月16日（火）

・展示場所：二子玉川 蔦屋家電 1階 「蔦屋家電＋」

■Auto-Roller 体験トークイベント

2025年10月19日（日）、二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1にて、最新セルフケアツール「Auto-Roller」の魅力を体感できるトークイベントを開催いたします。

当日は、製品の特長を実際にお試しいただけるほか、プロによる使用方法のレクチャーや特別ゲストによるトークイベントも実施します。

１.RheoFit × 柏木陽介氏 体験トークイベント

ゲストに元サッカー日本代表の柏木陽介氏をお迎えして、現役時代のケア習慣や、日常生活でのセルフメンテナンスのコツまで、リアルに語っていただきます。

・日時：2025年10月19日（日）15:00～19:00（15:30 / 17:00 / 18:00開催）

・場所：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1

・ゲスト：柏木 陽介氏

◆柏木 陽介氏（元サッカー日本代表）

兵庫県神戸市出身の元プロサッカー選手。

サンフレッチェ広島（2006～09年）、浦和レッズ（2010～21年）、FC岐阜（2021～23年）でプレー。

Jリーグ通算482試合出場、62得点を記録。5度の「Jリーグ優秀選手賞」に輝き、2016年には「Jリーグベストイレブン」を受賞。

現役引退後はFC岐阜クラブや岐阜県の魅力発信、地域貢献活動に携わるほか、全国各地のサッカーイベントに出演し、サッカーの普及・発展に貢献している。

２.パーソナルトレーナーによる体験レクチャー

「Auto-Roller」の使い方や、日常の中での取り入れ方を分かりやすくご紹介します。

実際に体験しながら、自分に合ったセルフケアのヒントを見つけていただけます。

・日時：2025年10月19日（日）10:00～19:00

・場所：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1

◆木村 雄一郎 氏（整体師／パーソナルトレーナー）

東京・恵比寿にて「ZERO Chiropractic & Personal Training Gym」主宰。

カイロプラクティック歴16年、パーソナルトレーナー歴12年の経験を持ち、プロゴルファーや芸能人などのボディケアも手がける。

カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングの両面からアプローチし、筋トレだけでは得られない理想的な体づくりをサポートしています。

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト： https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【製品に関するお問い合わせ】

DMM.make PRODUCTSサポート窓口

E-mail：makesupport@mail.dmm.com