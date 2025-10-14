GMOサイバーセキュリティ byイエラエ、Hack The Box主催・初開催の国際ハッキングコンテスト「Holmes CTF 2025」で国内1位、世界7位を獲得

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでサイバー攻撃対策事業を展開するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社（代表取締役CEO：牧田 誠 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ）に所属するホワイトハッカーによる脆弱性調査・研究チーム「GMOイエラエ」は、2025年9月22日～9月26日にオンラインで開催されたハッキングコンテスト「Holmes CTF 2025」で国内1位、世界7位を獲得しました。本大会は、全問がサイバー攻撃を防衛する専門のセキュリティチーム（ブルーチーム）向けに作成された、初開催となるハッキングコンテストです。



今後もGMOサイバーセキュリティ byイエラエは、ハッキングコンテストを通して培ったサイバーセキュリティの様々な技術と経験を活かし、お客様のシステムの安全性向上に一層貢献してまいります。

【Hack The Box主催「Holmes CTF 2025」について】

「Holmes CTF 2025」はサイバーセキュリティトレーニングとコミュニティを提供する団体「Hack The Box（HTB）」が主催する国際ハッキングコンテストです。全問がサイバー攻撃を防衛する専門のセキュリティチーム（ブルーチーム）向けに作問されていることが特徴で、今年初めて開催されました。

本大会には世界中から7,084チーム/11,342人(※1)がエントリーし、「GMOイエラエ」は国内1位、世界7位を獲得しました。

競技は、探偵「シャーロック・ホームズ」をテーマに未解決事件の調査を行うというストーリーに沿って展開され、参加チームはデジタルフォレンジックなど、出題分野ごとに作成されたストーリーシナリオの問題に挑みました。

■大会概要

日程: 2025年9月22日 06:00 （UTC）開始 ～ 9月26日 12:00 （UTC）終了

出題形式: Jeopardy（クイズ形式）

参加: オンライン、最大5名のチーム

出題分野：

●脅威インテリジェンス (※2)

●SOC (Security Operations Center)（※3）

●デジタルフォレンジック（※4）・インシデントレスポンス（※5）

●マルウェアリバースエンジニアリング（※6）

（※1）「Holmes CTF 2025」大会ページより https://ctf.hackthebox.com/event/details/holmes-ctf-2025-2536

（※2）攻撃者が誰か、どのような手法を使っているか、攻撃の動機は何かなど、脅威に関する情報を収集・分析する技術やプロセス

（※3）セキュリティログを監視・分析し、リアルタイムで異常やインシデントを検知・対応する技術やプロセス

（※4）コンピュータやネットワーク、外部メモリなどから情報を収集し、法的証拠を見つけるための鑑識調査や情報解析を行う技術やプロセス

（※5）攻撃後に残されたデジタル証拠（ファイル、メモリ、ログなど）を科学的に収集・分析し、インシデントの全容を解明する技術やプロセス

（※6）使用されたマルウェアの動作原理を解析し、攻撃者の目的と、システムにどのような影響を与えたのかを特定する技術やプロセス

【「Holmes CTF 2025」に参加したメンバーのコメント】

■ディフェンシブセキュリティ部 フォレンジック課 笠原大空

「Holmes CTF 2025」への参加は自身の成長に繋がる貴重な機会となりました。普段はデジタルフォレンジック・インシデントレスポンス支援業務を行っているものの、ブルーチーム向けのCTFは初参加で不安でしたが、実務経験を活かせた問題もありチームに貢献できたことを嬉しく思います。

「Holmes CTF 2025」はブルーチームに求められる幅広い知識・技術が求められるCTFだったと感じています。

各シナリオの問題の回答となるインシデントの痕跡を探し当てるために、端末内に残存する各種ログファイルやレジストリ、メモリのダンプファイルといった実際の調査対象となるデータの解析をする形式でした。

私は端末内に残存するデータの解析に関する問題を担当し、他の問題はチームのメンバーの力を借りました。今回の結果はCTFの参加経験が豊富なメンバーに助けがあったこその結果であり、チームメンバーに感謝しています。

引き続きGMOサイバーセキュリティ byイエラエのブルーチーム全体のレベルアップに貢献できるようにこれからも学び続け、成長していきたいです。

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】（https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/)）

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。会社理念である「人を助ける信念を守るチカラに変えていく」ために今後も最先端の技術と実践的な教育を通じて、日本のサイバーセキュリティの強化に貢献していきます。また、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

