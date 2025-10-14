中四国唯一のPARCOにGarminブランド直営店が誕生「ガーミンストア広島」 2025年11月1日（土）よりオープン

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、中国・四国エリア唯一のPARCOである「広島PARCO」に、ブランド直営店「ガーミンストア広島」（広島県広島市中区新天地2-1 広島パルコ新館3階）を、2025年11月1日（土）にオープンします。

ガーミンストア広島（イメージ）

1989年アメリカ合衆国で創業したGarminは、複数のGPSを活用した高精度な測位情報やナビゲーション、また多彩な計測技術を強みに、他に類をみない専門性を備えたGPS機器やウェアラブルウォッチ、アプリケーションを提供しています。航空・船舶・自動車・アウトドア・フィットネスの分野にて、米国のみならず世界各国のユーザーから高い信頼性を得ています。

新店舗「ガーミンストア広島」は広島駅からのアクセスも良く、県下最大の通行量を誇る商店街やハイエンドファッションが集積する高感度な路面エリアに位置し、中国・四国エリア唯一の店舗である「広島PARCO」に立地。若者層が集まるファッションの発信地であると同時に、広島や中国・四国エリアの在住者だけでなく、近年では広島を訪れる訪日外国人にも人気のエリアです。

「ガーミンストア広島」では、このエリアにふさわしく、最新テクノロジーを搭載したフラッグシップモデル「fēnix」シリーズをはじめ、世界中のランナーから支持されるランニングGPSウォッチ「Forerunner」シリーズ、アウトドアやアーバンスポーツなどの過酷なシーンにも対応する次世代タフネスGPSウォッチ「Instinct」シリーズ、フィットネス・ウェルネスライフをサポートする「Venu」シリーズ、多彩なゴルフ機能を備える「Approach」シリーズなど、ハイグレードなアイテム、デザイン性の高いシリーズなど、幅広いラインアップを展開します。

店内すべてのGarmin製品がお試し操作可能。そして、シーンやファッションに合わせてワンタッチで取替え可能なバンドなどのアクセサリー商品も充実の品揃えで、自分に合った製品を見つけることができます。

オープンを記念して、ウェアラブル製品をお買い上げの方に、Garminオリジナル手ぬぐい（非売品）をプレゼント。また、2本以上同時購入で定価から10％OFF、アクセサリー購入割引、初期設定無料サービスなどを提供します。

※Garminオリジナル手ぬぐいは無くなり次第終了。

※2本同時購入で定価から10％OFFに関しては、他割引、他キャンペーンとの併用はできません。

【店舗概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/82_1_fc4e81ea8d812dbe1287d63c2cc60505.jpg?v=202510140156 ]

【オープン記念キャンペーン】

期間： 2025年11月30日（日）まで

- ウェアラブル製品をお買い上げの方に、Garminオリジナル手ぬぐい（非売品）をプレゼント！※無くなり次第終了- Garminウェアラブルデバイス2点同時お買い上げで、定価より10％OFF※他割引、キャンペーンとの併用はできません。ご了承ください- アクセサリー同時購入、1点で10％OFF、2点以上なら15％OFF- ウェアラブル製品購入時に、初期設定無料サービスGarminオリジナル手ぬぐい（非売品）※イメージ

店舗の詳細は、以下のURLからご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/buy/brand-store/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本店舗や製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com