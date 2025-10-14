国内タッチ名刺サービスで2冠達成！営業・販売促進を革新する「MEET」

ミート株式会社

ミート株式会社（代表取締役社長兼CEO：岩城 功、所在地：東京都世田谷区弦巻1-50-13）が提供するNFC（近距離無線通信）を活用した次世代コミュニケーションサービス「MEET」が国内のタッチ名刺サービスの市場において累計販売枚数、年間売上金額でNo.1※を獲得しました。

※株式会社東京商工リサーチ調べ（2025年6月時点）

「MEET」はサービス開始より3年で販売累計44万枚を突破、450社を超える企業に導入いただきました。企業と顧客の接点を高速かつ円滑にし、販売促進・営業活動を協力にサポートする法人向けサービスと、ビジネス・プライベートの両シーンで使える個人向けサービスを展開しています。

「MEET」が展開する4つのサービス

●販売促進・見込み客獲得を加速「MEETタッチPR」

MEETタッチPRは、販売促進などをはじめ顧客へ情報を高速かつ円滑に伝えることが可能です。日本生命保険相互会社への導入後、1年でLINE公式アカウントの友だちを200万人増加させた実績は、「MEET」の強力な集客力を証明しています。

また独自の「シェアブロック※」機能は、「MEET」にタッチした本人以外へのリンク拡散を防止。不正な情報の拡散を防ぎ、安心して利用できる環境を提供します。

※シェアブロック機能は当社が保有する「特許第7668554号」（発明名称：アクセス制御システム、アクセス制御方法及びアクセス制御プログラム）に基づく独自技術です。



「MEETタッチPR」の詳細はこちら(https://www.meet-meet.com/business/)

●営業起点のDXツール「MEETタッチ資料」

商談中に、お客様に合わせて資料をその場でパッケージ化し、瞬時に共有できます。

さらに、お渡しした資料の開封状況を可視化することで、お客様の関心度を正確に把握。そのデータに基づいた営業戦略を立てることで、成約率の向上に貢献します。

「MEETタッチ資料」の詳細はこちら(https://www.meet-meet.com/touch-doc/)



●MEETタッチ名刺を一元管理「MEETタッチ名刺 for Business」

全社員の「MEETタッチ名刺」を管理画面で一元管理できます。部署異動や役職変更があっても、情報をリアルタイムで更新できるため、名刺の作り直しや情報共有の手間、コストを大幅に削減します。

名刺関連業務の効率化とコスト削減を同時に実現します。

「MEETタッチ名刺 for Business」の詳細はこちら(https://www.meet-meet.com/business-card/)



●ワンタッチで名刺交換「MEETタッチ名刺」

個人向けの「MEETタッチ名刺」は、ビジネスシーンでの名刺交換はもちろん、プライベートでも活用できる「マルチリンクモード」を搭載。

アプリをインストールしていない相手にも、スマホをタッチするだけで名刺情報やSNSアカウントを簡単に共有できます。

「MEETタッチ名刺」の詳細はこちら(https://www.meet-meet.com/consumer/)

ビジネスモデル特許申請済（特願2021-198527、意願2022-009500）

次世代コミュニケーションサービス「MEET」 とは

「MEET」は、ミート株式会社が独自開発したNFC（近距離無線通信）を活用したコミュニケーションサービスです。スマホをかざすだけでウェブサイトやアプリなど、あらゆる情報やコンテンツに瞬時にアクセスできます。「MEET」本体は差し替えることなく、管理画面からリアルタイムに表示コンテンツの変更が可能です。「MEET」は、法人向けから個人向けまで幅広く商品をラインナップ。特に「MEETタッチPR」は営業活動のDX化、店舗やイベントでの利用等、多くの企業に様々な用途で活用されています。

