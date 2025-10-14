コク深いのに後味すっきり！ヘルシー中華メニュー「豚トロとシャキ旨野菜のオイスター」が10月14日（火）に新登場

～飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場～当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。









このたび、ジューシーで旨味たっぷりの豚トロをコク深いオイスターソースで仕上げた「豚トロとシャキ旨野菜のオイスター」が新登場します。柔らかな白菜が豚トロの旨味をしっかりと受け止め、シャキシャキとしたタケノコ、いんげん、ザーサイをトッピングすることで、食感と風味にアクセントを加えました。豚トロは蒸し焼きにして余分な脂を落とし、たっぷりの野菜と組み合わせることで、後味はすっきり。中華のコクを楽しみながらも、油っこさや味の濃さを抑えた、バランスの取れた一皿です。

副菜は、味噌だれを絡めたもやしときくらげの和え物、高菜の塩気がベストマッチの刻みオクラ、赤しその酸味が箸休めにもぴったりのキャベツの赤しそ和えです。

＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。