こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京マリオットホテル】幻の洋なし”ル・レクチェ”とバニラ・キャラメルが織りなすとろける甘い冬のティータイム「Le Lectier Afternoon Tea(ル・レクチェ アフタヌーンティー)」
東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤 巨輔(なおすけ)）では、2025年11月21日(金)～ 2026年1月4日(日)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG(ラウンジアンドダイニングジー)」にて幻の洋なし”ル・レクチェ”を味わう「Le Lectier Afternoon Tea(ル・レクチェ アフタヌーンティー)」を発売いたします。
都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらお楽しみいただく東京マリオットホテルのアフタヌーンティーのフェスティブシーズンの主役は、2023年の発売以来多くのお客様からご好評をいただいている”ル・レクチェ”。高い糖度ととろけるような果肉や芳醇な香りが特徴的で、幻の洋なしとも呼び声高い冬が旬のフルーツです。 そこに、相性抜群の香り高いマダガスカル産・パプアニューギニア産の2種のバニラと香ばしく濃厚に甘い自家製キャラメルを合わせ、冬ならではのマリアージュをご堪能いただけるスイーツをご用意しました。スイーツでは定番のショートケーキをはじめ、マダガスカル産バニラビーンズを使用したキャラメルをムースやスコーンなど多彩なアイテムに取り入れ”ル・レクチェ”との絶妙な味わいをご堪能いただけます。セイボリーはフォアグラのマシュマロやターキーのサンドウィッチなど華やかな4品が並びます。
都会の喧騒から離れ落ち着いた御殿山の地で、心温まるフェスティブシーズンのティータイムを東京マリオットホテルでお愉しみください。
「Le Lectier Afternoon Tea」について
メニュー
【スイーツ】
＜上段＞
https://digitalpr.jp/table_img/2731/120042/120042_web_1.png
＜下段＞
https://digitalpr.jp/table_img/2731/120042/120042_web_2.png
【軽食（セイボリー）】
https://digitalpr.jp/table_img/2731/120042/120042_web_3.png
【紅茶またはコーヒー】 ※銘柄変更・おかわり自由
・「TWG Tea」 ティーセレクション8種
・コーヒーバリエーション5種
Le Lectier Afternoon Tea 概要
期間：2025年11月21日(金)～ 2026年1月4日(日)
時間：13 :00～／15 :30～
場所：Lounge＆Dining G
料金：1名様 \7,500
※ご予約は2日前までの事前予約制となります。
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載の提供内容は変更になる場合がございます。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/120042/120042_web_4.png
＜ご予約・お問い合わせ先＞
東京マリオットホテル Lounge＆Dining G
TEL：03-5488-3929 URL： https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea
