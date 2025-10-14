宮古島の次は石垣島だ！石垣（八重山）に特化した求人マッチングサービス「やいまのしごと」を10月20日よりリリース
■リリース背景
八重山地域の入域観光客数は年々増加傾向にあり、令和6年はコロナも明け過去2番目の142万人が訪れるようになりました。
また、飲食店の店舗数は沖縄県内の市区町村中6位となる441店舗、宿泊施設数は那覇、宮古島に次いで2位の494件という結果に。
（統計いしがき参照）
にもかかわらず生産人口は低下しており、10年前と比較して約2,000名減少しており、
島外・国外から労働力を呼ぼうにも、近年物件は少なくなってきている状態です。
住宅確保（社宅）ができない中小企業があるのも事実です。
いま、八重山の中小企業、個人事業主に求められているのは「自社との親和性が高い人材を身近で探すこと」
その一助として八重山専門求人サイト「やいまのしごと」をリリースする運びとなりました！
■機能紹介
通常の求人掲載に加え、よりマッチングするための仕組みを2つ紹介
1．私のこと気になる人いませんか！！ 「やいまの掲示板」
沖縄はWワークをされている方が非常に多いです。そのため、「週3で日中4時間だけ働ける」や「土日だけ8時間働ける」という方もしばしば。
そういう方はどのように仕事を探すのか。
求人1つ1つに連絡をして、「実は自分こういう条件で…」と毎回伝えなくてはならない。
やいまの掲示板は自分の働ける時間を投稿し、その条件を承諾した事業者からスカウトを貰う仕組です。
仕事探しのハードルを下げ、事業者と求職者のマッチングがより円滑に行える仕組みを構築致します。
※個人情報に配慮し、ニックネームでの掲示板投稿にしております。
（島だと「あいつ転職するんだ」って思われたくない人も多くいらっしゃり…）
2．こっちは毎日見る！！
Instagram連携機能
求人掲載したのち、弊社が運営するInstagramアカウント「やいまのしごと」への投稿申請を行うことができます。
申請されたされた内容は、Instagramのフィード、ストーリーズに弊社スタッフがアップロード致します。
仕事の休憩中や一息ついた時、なんだか眠れない時にふと開いてしまうのがInstagramです。
その瞬間、素敵な求人情報がInstagramから流れてきて思わず興味を持ってしまう…なんてこともあるかもしれません。
より求職者の日常の中に選択肢を表示できるよう、Instagramとの連携を強化してまいります！
■今後の展望
八重山に住んでいる方だけでなく、進学・就職の理由で島を出た方。
この方々がUターンを考えた際に仕事を探しやすい環境を島の方々と力を合わせて作り上げていきたいです。
島民、移住者、島を出た方。すべての方々が自分らしく生き島をしっかりと支えられる環境を作り上げられるよう尽力し、持続可能な地域づくりをしてまいります。
本件に関するお問い合わせ
株式会社島の人事部
E-mail：y.chida@shimano-jinji.com
HP：https://shimano-jinji.com/
■島の人事部について
2025年に「株式会社CHAKKAZAI」から「株式会社島の人事部」に商号変更いたしました。
人事部（採用専門家）がほとんど存在しないこの島において、みんなの人事部としての務めを果たせるよう、価値を向上していきます。
事業内容：
・採用代行事業（RPO）
・求人サイト運営（みやこのしごと、やいまのしごと）
・外国籍人材紹介、管理事業
・採用特化SNS、LP運用