株式会社スコープと沖縄県渡名喜村包括連携協定を締結～「伝わる」情報発信と若者の移住促進による、持続可能な島づくりへ～

株式会社スコープ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 繁）（以下 スコープ）は沖縄県島尻郡渡名喜村と１０月９日、「地域活性化に関する包括連携協定」を締結しました。渡名喜村は、総務省の「地域活性化起業人制度」の副業型を活用し、総合企画会社 スコープの専門人材を迎え入れ、若者をターゲットとした戦略的な情報発信と移住促進に取り組みます。

1.締結の背景：島の未来を担う「若者」の力が必要

渡名喜村は、豊かな自然と独自の伝統文化という素晴らしい資産を持っており、その魅力を全国に発信し知名度をUPするために戦略的な情報発信や移住促進に取り組んでいます。特に若い世代との接点づくりが重要で、新たな視点とアイデアを持つ若者の移住・定住を促進するための対策が急務となっています。

2.締結の目的：民間のノウハウで、村の魅力を最大化

この島の資産を最大化するため、地方創生で多くの実績を持つ株式会社スコープがパートナーとして参加。

スコープの専門知識やネットワークを活かし、以下の2つの目的達成を目指します。

１.認知度向上とブランドイメージの確立

戦略的な情報発信を通じて、渡名喜村ならではの魅力を掘り起こし、ターゲットに「響く」ブランドイメージを構築します。

２.若者を中心とした移住・関係人口の創出

若い世代をメインターゲットに、移住・定住だけでなく、観光、ワーケーションなど多様な形で島と関わる「関係人口」を増やしていきます。

3.締結式の概要

日 時：令和7年10月9日（木） 13時30分

場 所：渡名喜村役場 2階 大会議室

出席者：渡名喜村 村長 比嘉 朗 様

株式会社スコープ 取締役 木村 剛

ソーシャルデザイン事業本部 本部長安部 豊

同 営業推進リーダー 岡本 優人 （起業人）

内 容：包括連携協定の締結、副業型地域活性化起業人への委嘱状交付

4.渡名喜島について

渡名喜村役場 http://www.vill.tonaki.okinawa.jp/index.jsp

住所：〒901-3692 沖縄県島尻郡渡名喜村1917番地の3

TEL：098-989-2002 FAX：098-989-2197

人口:291人(男性176人 女性115人)令和6年12月末現在

面積：3.87平方ｋｍ、渡名喜島と入砂島の二島からなっています。

※写真は、粉砂糖のようにきめ細かな白砂の美しい「シュガー浜」からの眺め」

【株式会社スコープ】

代表取締役社長：横山 繁

設立：1989年4月1日

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム28階

事業内容：総合企画事業

企業サイト：https://www.scope-inc.co.jp/ (https://www.scope-inc.co.jp/)

問合せ先：koho@scope-inc.co.jp