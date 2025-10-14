【ニトリ】新技術を搭載したヒートポンプドラム式洗濯乾燥機を15万円を切る価格で新発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年10月中旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットにて先行予約販売、10月下旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始する、「12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機」をご紹介します。

近年、共働き世帯や家族みんなが忙しい毎日の中で、「洗濯から乾燥まで一気に終わらせて家事の負担を減らしたい」「天候や花粉を気にせずいつでも洗濯をしたい」という声が増えています。

こうしたお客様の声にお応えするため、昨年11月に当社初のドラム式洗濯乾燥機を発売しました。速乾機能を備え、ファミリー向けの容量にもかかわらずコンパクトかつ10万円を切る（10kgタイプ/ND100KL1。12kgタイプ/ND120KL1は129,900円）という“常識を変える家電”として、発売以来大変ご好評を頂いております。

そんなドラム式洗濯乾燥機が今年はさらに進化します。

省エネ性能に優れたヒートポンプ式乾燥を採用。新技術で洗浄力もアップ、洗濯/乾燥容量は12kg/7kgと大容量化、洗剤・柔軟剤自動投入機能も搭載し、日々の使い勝手も向上しました。

大きく進化しながらも、価格は15万円を切る149,900円。みなさまにより豊かな暮らしをお届けする“感動ヒートポンプドラム”として10月下旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売します。

昨年モデルからの進化ポイント

１.ふっくら省エネ乾燥：ヒートポンプ×サポートヒーターのハイブリッド乾燥方式

２.ガンコな汚れもしっかり落とす： 高浸透泡シャワー洗浄

３.においやカビを抑制：水で除菌「OxyWave」機能搭載（特許出願中）

４.空間まるごと除湿：洗面所の湿気対策におすすめの「空間除湿」機能搭載（特許出願中）

５.毎日のお洗濯をもっとラクに：洗剤・柔軟剤自動投入＆自動お掃除機能搭載

１. ヒートポンプ×サポートヒーターのハイブリッド乾燥で、ふっくら省エネ仕上げ

ヒートポンプ式乾燥は、低温で衣類をやさしく乾燥させることで、衣類へのダメージを抑えながら電力消費を削減する一方で、乾燥に時間がかかるという課題がありました。今回新たに搭載したサポートヒーターは、乾燥前にドラム槽内を効率的に加温することで、乾燥効率を高め、よりスピーディな乾燥を可能にします。

省エネ性能に優れたヒートポンプ乾燥と、サポートヒーターによるパワフルな加熱乾燥を両立することで、大容量の洗濯物でも、衣類をやさしく、しっかり、そしてふっくらと仕上げます。

さらに、熱交換ユニットとサポートヒーターを本体上部に配置することで、温風の通り道が短くなり、熱効率が向上。より効率的な乾燥を実現しています。

２. 高浸透泡シャワー洗浄でガンコな汚れもしっかり落とす

高濃度の洗剤液を泡シャワーで繊維の奥まで浸透させ、がんこな汚れもすっきり。

（※1）洗濯3kg時、標準コース（高浸透泡シャワー洗浄ON時）において、（水温20℃、粉末洗剤使用）当社実験による。衣類の汚れや洗剤の種類、量、洗濯水の硬度や水温によって効果は異なります。

もっとしつこい汚れには「温水洗浄コース」がオススメ。約20℃、30℃、40℃、60℃の温度設定が可能です。

３. 特許出願中！水で除菌「OxyWave」機能搭載

すすぎ時にOHラジカルを含む気体を注入し、除菌水を生成。部屋干し臭、洗濯槽のカビも抑制。毎回のお洗濯で洗濯機自体を清潔に保ちます。（※2）

「標準」「スピード」「部屋干し」「つけおき」「衣類ケア」「毛布」「槽洗浄」時にON/OFFを選択できます。

（※2)［試験機関］中国家用電気研究所［試験方法］菌を含む培養液にOxyWave機能で生成した除菌水を添加し、生菌数を測定。［試験結果］菌の減少率99％以上（自社換算）全ての菌に効果があるわけではありません。［試験番号］EWXq-25-545

４. 特許出願中！洗面所の湿気対策におすすめの「空間除湿」機能搭載

どうしても湿度が高くなってしまいがちな洗面所ですが、新搭載の「空間除湿」機能で湿気対策が可能に。（※3）吸気口から水分を含む空気を吸い込み、ヒートポンプ機能で除湿します。除湿水は自動で排水するので、一般的な除湿器であれば必要なタンクに溜まった水を捨てるという手間が無くなります。

（※3）当社実験による。洗面所を模した空間（約7.4㎥）で運転した際の湿度の変化を計測。湿度により除湿状態は異なります。

５. 毎日のお洗濯をもっとラクに！洗剤・柔軟剤自動投入＆自動お掃除機能搭載

ニトリのドラム洗として初の洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載。洗剤1,000ml、柔軟剤600mlの大容量タンクで毎回の計量・投入の手間がなくなり洗濯がもっと簡単に。

熱交換器、乾燥フィルターの自動お掃除（※4）、パッキン自浄機能により毎日のお手入れもラクラクです。糸くずキャッチ性能を高めた大型の排水フィルターを採用。自動お掃除機能によって洗い流された糸くず・ホコリをキャッチします。

（※4）乾燥補助フィルターは週1回程度のお手入れを行ってください。

その他にも、昨年モデルでも搭載していた「特急洗乾」コースや「温水洗浄」コースも搭載。

特急洗乾コースは、対応容量が2kgから3kgへとアップ。洗濯～乾燥まで約60分で終了するのですき間時間のお洗濯や、洗い忘れた洋服を急いで洗濯～乾燥したいときに便利です。

3kg以上の衣類を入れた場合でも、約4kgまでであれば自動で衣類の量を検知し運転時間を80分まで延長します。（※5）

（※5）洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。

夜間の運転に便利なナイトモードも搭載するなど、毎日の暮らしに寄り添う機能にこだわりました。

さらにご購入前もご購入後もニトリがサポート。購入前の商品仕様や設置などに関する質問はオンライン相談サービスがご利用いただけます。そして、購入後も安心してお使いいただける5年間の無料保証付き（※6）です。

（※6）メーカー（ニトリ）の保証期間（1年間）終了後も自然故障*（製品暇疵）による機器故障について「無償修理」が受けられるサービスです。

*「自然故障」とは、取扱い説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で適切に使用している中で発生した故障 （製品そのものに起因する電気的・機械的な故障）で、部品交換を伴う故障です。

＜ニトリのオンライン相談サービス＞

https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/onlineadviser/

ニトリのドラム式洗濯乾燥機で毎日のお洗濯をラクにしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要

【商品名】12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機 (ND120HL1)

【価格】149,900円（税込み）

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400051355s/

【カラー】ホワイト

【ドア開閉】左開き

【標準洗濯容量（約）】12.0kg

【標準乾燥容量（約）】7.0kg

【乾燥方式】ヒートポンプ式（サポートヒーター付き）

【外形寸法（約）】幅613×奥行677×高さ985mm

【質量（約）】97kg

【定格消費電力】 洗濯時 140W 脱水時 700W 乾燥時 1190W

【標準使用水量】 洗濯時 68L 洗濯乾燥時65L

【運転音（約）洗い/脱水/乾燥】 34dB/44dB/43dB