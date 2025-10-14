【新発売】香りや色を五感で楽しめる。韓国の話題ブランド「BATH PROJECT」が日本初上陸！

株式会社ケイラボバスソルトハンドクリーム

■ 発売アイテム

バスプロジェクトバスソルト

オーキッドハッシュ・ダンデライオン・リーフグリーン

バスプロジェクト パフューム ハンドクリーム

オーキッドハッシュ・フォレストブルー・ペールブラッシュ

【バスソルト】

香りで癒すバスタイム！

100％ヒマラヤクリスタル岩塩使用でミネラル豊富なバスソルトにアロマの贅沢をプラス 。

天然のハーブやお花の香りに包まれながら

極上リラックスを。

紅茶のティーパックをイメージした メッシュ素材のパックに 入ってるからお掃除不要で、

使用後のティーパックを捨てずに浴室にしばらく 置いておくと香り空間長持ち！

クローゼットにもオススメです。

【パフュームハンドクリーム】

保湿と香りが楽しめる ハンドクリーム！

英国のプレミアム香料メーカーの調香師がレイアリング！ 練り香水としても使えるほど香りが良くふんわりと 約5時間持続します。

ベタつかずしっとり感が長持ちするテクスチャーで、機能性と美しさを両立したこだわりのパッケージもおすすめポイントです。

■ 商品概要

・バスソルト

Orchid Hush オーキッドハッシュDandelion ダンデライオンLeaf Green リーフグリーン

内容量：50g 価格：450円＋税

・パフュームハンドクリーム

Orchid Hush オーキッドハッシュForest Blue フォレストブルーPale Blush ペールブラッシュ

内容量：50ml 価格：1,400円＋税

販売場所：全国のドラッグストア・バラエティショップなど

■ ブランド紹介

1.自然由来・成分にこだわりがある

- 合成の有害化学成分を排除し、天然原料を厳選して使用しています。



- 特に「Begin Life」というシリーズでは、香りや着色料を使わず、より低刺激で家族全員が使えるものを目指して作られている製品があります。

2.独自の製品技術と製造体制

- Bath Project は自社工場を持ち、浴用関連アイテム（バスボム、バブルバー、バスソルトなど）の製造に関する技術や知見を積み重ねています。



- 製品の技術やデザインにも注力しており、「色でのアイデンティティ」をブランドテーマの一つとして掲げています。浴槽に入れたときの“見た目の楽しさ”にもこだわっているのが特徴。

3.環境配慮・エコフレンドリーな取り組み

- パッケージ素材に紙テープ、紙包装、紙の緩衝材を使うなど、過剰包装を避けて環境への負荷を抑える努力をしている。



- また、植物由来成分・ヴィーガンブランドへの注力もあり、「動物実験を行わない」「ヴィーガンであること」に価値を置く消費者にも支持されている。

4.見た目・使い心地から“体験”を作るブランド

- 香りや色、泡立ちなど五感で楽しめるバス用品が多く、ただ「洗う／浸かる」だけでなく、“お風呂時間を特別な時間にする”という体験を提供することに重きを置いています。



- デザイン性が高く、インテリアやギフトとしても映えるアイテムが揃っている点も魅力。お風呂に置くだけで部屋の雰囲気がアップするような製品が多い。

5.国際展開・信頼性の高さ

- 韓国国内だけでなく、インターチャーム（InterCHARM Korea）などの展示会にも出展しており、B2B／OEM対応も可能で、輸出実績もあるという報告があります。



- また、日本を含めた他国市場への参入も計画中で、浴文化の発展した国にも適応できる製品づくりを心がけている点が信頼を高めています。

BATHPROJECT（バスプロジェクト）

2017 年に韓国で入浴剤の工場から始まったオリジナルブランド バスプロジェクト。

数多くのPOPUPを開催するなど、韓国で注目を集めています。

■ケイラボについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ケイラボ

代表者：嚴宥美（オム ユミ）

設立日：2017年8月

所在地：大阪府大阪市中央区安土町2-2-15 806

事業内容：韓国コスメの輸入流通業・卸売販売業、小売業、マーケティング事業、韓国自治体主催の輸出相談会・イベント開催、輸出入実務サポート事業

コーポレートサイト：https://www.korea-labo.com/