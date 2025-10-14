【チャールズ・ファジーノ3Dアート展】さくら野百貨店八戸・青森展示会開催のお知らせ

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

世界的に有名な3Dポップアーティスト、チャールズ・ファジーノの絵画展が開催されます。

色鮮やかで立体的なアートの世界を、ぜひ会場でご体感ください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

【さくら野百貨店八戸】 １０月１4日（火）～１０月19日（日）

さくら野百貨店八戸 6階イベントスペース

https://highspirits-art-blog.com/2025/09/30/hachinohe/

【さくら野百貨店青森本店】 １０月２１日（火）～10月26日（日）

さくら野百貨店青森本店 1階 イベントスペース

https://highspirits-art-blog.com/2025/09/30/aomori/

「ドジャース・ワールドチャンピオン」

イメージサイズ：約45x30cm

フレームサイズ：約74x57cm

制作年：2024年

「ドジャース・ワールドチャンピオン」は、ロサンゼルス・ドジャースの2024年のワールドシリーズ制覇を記念して描かれた作品です。

「スマイル・デンティスト」

イメージサイズ：約53cm x 33cm

フレームサイズ：約80cm x 58cm

制作年： 2025年

人気の歯医者さんシリーズの新作。大きな歯の上に昇る太陽がとても印象的で、紺色の空が明るくも儚いような雰囲気を演出する一作です。

ファジーノについて

ニューヨーク在住の3Dポップアートの第一人者であるファジーノは2000年より現在に至るまで米国オリンピック委員会公式アーティストとして活躍中。長年に渡りスーパーボウル、メジャーリーグ・オールスターゲームの公式作品を制作し、ディズニー・ライセンスアーティストに選出されるなど輝かしい経歴を持っています。また多くの著名人がファジーノのコレクターであることも有名です。

https://www.fazzino.jp

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/