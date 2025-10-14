シナネンサイクルが「Japan Bike Show 2025」に出展します！

シナネンホールディングス株式会社

エネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を提供するシナネンホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中込 太郎）の子会社で、自転車の製造・卸売及び自転車専門店「ダイシャリン」を展開するシナネンサイクル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菅原 健）は、10月15日（水）～16日（木）に有明GYM-EXで開催される「Japan Bike Show 2025」（主催：一般財団法人自転車産業振興協会）に出展いたします。

■出展内容

シナネンサイクルのブースでは、弊社が生産する代表ブランド『COGHORN』や『CORE』のコンセプトバイク展示に加え、同じシナネンホールディングスのグループ会社であるシナネンモビリティPLUS株式会社によるシェアサイクル『ダイチャリ』の展示および事業紹介を行います。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

イベント名：Japan Bike Show 2025

日時：2025年2025年10月15日（水）～16日（木）10：00～17：00 ※最終日のみ16：00まで

会場：有明GYM-EX

主催：一般財団法人自転車産業振興協会

入場方法：事前登録制

入場料：無料

シナネンサイクルブース：D-10

URL：http://japanbikeshow.jp/

■「ダイシャリン」について

https://www.daisharin.co.jp/

「ダイシャリン」はシナネンサイクルが展開する自転車専門店です。関東・東北を中心に38店舗（2025年6月20日現在、パートナーショップ含む）を展開しており、全ての店舗に自転車安全整備士あるいは自転車技士が在籍していることが特徴で、お客様に安心・安全な自転車を提供しています。

■シナネンサイクル株式会社について

https://corp.daisharin.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社の100％子会社で、現在は自転車の製造・法人向けの卸売事業、自転車小売事業を展開しています。東北・首都圏エリアを中心に展開する「ダイシャリン」をはじめ、お客様によりお得に便利に自転車を提供する「ダイシャリン公式自転車通販サイト」など、お客様・地域・社会に密着し、安全・安心で快適な自転車ライフを提供することで、地球にやさしいライフスタイルの実現を目指しています。

■シナネンホールディングス株式会社について

https://sinanengroup.co.jp/

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業したエネルギー・住まい・暮らしの総合サービス事業を展開する企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業（総合建物メンテナンス事業、自転車事業、シェアサイクル事業、システム事業、環境・リサイクル事業、抗菌事業等）を提供しています。脱炭素社会の実現に向け、環境配慮型の新規事業開発や、企業としての取り組みも強化しています。