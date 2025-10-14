「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」11/21(金)午前10時30分からCS放送日テレジータスで生中継

株式会社ＣＳ日本




11月21日（金）に東京ドームで行われます、「ミスタージャイアンツ　長嶋茂雄　お別れの会」 午前 関係者の部を、CS放送日テレジータスにて、 10時30分から生中継いたします。


関係者の部ではお別れの言葉や、特別映像の上映などが予定されています。



＜放送日程＞


「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」


11月21日(金) 午前10時30分～12時00分 生中継


※放送日時変更の可能性あり



◆「ミスタージャイアンツ　長嶋茂雄　お別れの会」番組ページ


https://www.gtasu.com/baseball/nagashimaforever/



◆日テレジータス公式WEBサイト


https://www.gtasu.com/baseball/nagashimasp/




◆視聴方法（日テレジータス）


スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます




◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター


TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）




◆日テレジータス公式ＳＮＳ


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu




◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階