「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」11/21(金)午前10時30分からCS放送日テレジータスで生中継

11月21日（金）に東京ドームで行われます、「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」 午前 関係者の部を、CS放送日テレジータスにて、 10時30分から生中継いたします。

関係者の部ではお別れの言葉や、特別映像の上映などが予定されています。

＜放送日程＞

「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」

11月21日(金) 午前10時30分～12時00分 生中継

※放送日時変更の可能性あり

◆「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」番組ページ

https://www.gtasu.com/baseball/nagashimaforever/

◆日テレジータス公式WEBサイト

https://www.gtasu.com/baseball/nagashimasp/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

