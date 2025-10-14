「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」11/21(金)午前10時30分からCS放送日テレジータスで生中継
株式会社ＣＳ日本
11月21日（金）に東京ドームで行われます、「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」 午前 関係者の部を、CS放送日テレジータスにて、 10時30分から生中継いたします。
関係者の部ではお別れの言葉や、特別映像の上映などが予定されています。
＜放送日程＞
「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」
11月21日(金) 午前10時30分～12時00分 生中継
※放送日時変更の可能性あり
◆「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」番組ページ
https://www.gtasu.com/baseball/nagashimaforever/
◆日テレジータス公式WEBサイト
https://www.gtasu.com/baseball/nagashimasp/
◆視聴方法（日テレジータス）
スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）
Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます
◆視聴方法に関するお問い合わせ先
日テレジータス カスタマーセンター
TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）
◆日テレジータス公式ＳＮＳ
Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu
◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階