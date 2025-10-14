¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡¡ÆüËÜ½é¤Î¸ø¼°¥«¥ì¥ó¥Àー10·î²¼½ÜÈ¯Çä¡ª¡¡±É¸÷¤ÎÄº¤ØÆÍ¤¿Ê¤á¡ª¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡Ë¤Ï¡¢MLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹Áª¼ê¿Ø¤ÎÇ®Àï¤Î½Ö´Ö¤ä¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ìー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¡ØÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー¡ÙµÚ¤Ó¡ØÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù¤ò10·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎB2¥µ¥¤¥ºÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¢ÆþÈÇ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÎñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç½éÅÐ¾ì¡ª½é¤á¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀµ¼°¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¥«¥ì¥ó¥Àー ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¥ªー¥×¥ó¡ª
Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
https://sports.ensky.co.jp/dodgers2026
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª¡ª
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎB2¥µ¥¤¥º¡ª°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¹ë²Ú¤ÊÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー¡¡
¡¡¤½¤Î°ì½Ö¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²°¤Ë¡£
¡¡B2¥µ¥¤¥º¤ÎÂçÈ½¥Ý¥¹¥¿ー»ÅÍÍ¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊÉ¤òºÌ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®¶¸¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢2025Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥×¥ìー¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¾¥·ー¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥Úー¥¸¤Ï²£Ä¹¤ÎÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò»È¤¤½ª¤¨¤¿¸å¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥ç¥¦Áª¼ê¡£ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ÎµÏ¿¤òÃç´Ö¤äÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¥·ー¥ó¡£¤¢¤Î»þ¤Î´¶Æ°¤È¶½Ê³¤¬ºÆ¤Ó¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤»¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢º£¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Í½Äê´ÉÍý¤â±þ±ç¤â¡¢¤³¤Î°ìºý¤Ç¡£ÊØÍø¤ÊÎ¾ÌÌ»ÅÍÍ¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー
¡¡É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÂç¤¤¯·ÇºÜ¡£¤Þ¤ë¤Çµå¾ì¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤½ñ¤¹þ¤ß¥¹¥Úー¥¹¤ÇÆü¡¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â²ÈÄí¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ø¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Îò»Ë¤òËÂ¤°¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤è¤¦¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡¡2026Ç¯ÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー / Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー
¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯10·î²¼½Ü
¢£È¯Çä¸µ¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤
¢¡ÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー
²Á³Ê ¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§B2
Ëç¿ô¡¡¡§8Ëç¡Ê¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤¡Ë
¢¡Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー
²Á³Ê¡¡¡¡¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡§ÌóÉý21cm¡ß¹â¤µ16cm(»ÈÍÑ»þ¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§13Ëç
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
Officially Licensed Product of MLB Players,Inc.