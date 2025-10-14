ビオセボン初開催！五感で楽しむ「オリーブオイル体験会 ～festin bio（フェスタン ビオ）～」
ビオセボン・ジャポン株式会社は、２０２５年１０月２４日（金）に、海外のオリーブオイルインポーターや生産者を招いての体験イベント「オリーブオイル体験会 ～festin bio（フェスタン ビオ）～」を初開催いたします。
朝晩の涼しさが少しずつ深まり、いよいよ食欲の秋が訪れます。ビオセボンでは、オーガニックの魅力を通じて食の楽しさを感じていただけるように、一夜限りのオリーブオイルイベントを企画いたしました。
本イベントでは、スペイン産の日本未発売商品をいち早くご体験いただけます。
当日はイタリアンシェフが提案するオリーブオイルを使った軽食とそれに合うワインのペアリングをご用意しております。さらに、オリーブオイルインポーターや生産者をお招きし、テイスティングを交えながら生産地ごとの特徴や味わいの違いについて学べる、貴重な機会となっております。秋の夜長に、特別な味わいと知識を深めるスペシャルなひとときを提供してまいります。
フランス語で「ご馳走・祝宴」を意味する【フェスタン】の名の通り、食欲の秋にぴったりの“一夜限りの美食の宴”。ライフスタイルが多様化する今、ご自宅で気軽に楽しめる上質な食体験を通じて、心とからだが満たされるひとときをお届けいたします。
■イベント概要
名 称：オリーブオイル体験会 ～festin bio（フェスタン ビオ）～
開催日時：２０２５年１０月２４日（金）
第１部 １８:００～１８:４５／第２部 １９:００～１９:４５（２部制）
会 場：ROJU NAKAMEGURO１F（住所：東京都目黒区中目黒１-９-３）
定 員：各回５０組（計１００組・約２００名予定）、事前申込制・先着順
参加費用：無料
※その他の詳細は『ビオセボン公式サイト』『ビオセボン公式Instagram』でも発信しています。
ビオセボン公式ホームページ https://www.bio-c-bon.jp/
ビオセボン公式Instagram @bio_c_bon_japon
■応募方法
本イベントは事前予約制となっております。
ご参加をご希望の方は、ビオセボン公式サイトのイベントページ内（https://www.bio-c-bon.jp/schedule/festinbio2025/）にある専用フォームよりお申し込みください。
募集期間：２０２５年１０月１５日(水)～１０月１７日(金)
※お連れさまは大人1名までご参加いただけます。小学生未満（未就学時/乳児・幼児）のお子さまは人数に含みません。
※当日はお酒の提供があります。
※人数に達し次第、予告なく応募を締め切らせていただきます。
■日本初上陸！新商品のご紹介
●スペイン UNICO オーガニックエキストラバージンオリーブオイル
DCOOP社※が展開するプレミアムライン「UNICO」のオリーブオイルを初輸入。オヒブランカ種の実を、オイルに最も適した時期に収穫し、コールドプレスで搾油しました。黄金色にほんのり緑を帯び、若草を思わせる香りと、やわらかな苦み・辛みが特徴です。サラダやパンにはもちろん、アヒージョなどの温かい料理にもよく合います。
ビオセボン直輸入により、高品質ながら手に取りやすい価格でお届けします。
□内容量：４５５ｇ
□価格：本体価格 １,５８０円（税込 １,７０７円）
□販売開始：１１月１９日（水）～
※DCOOP社について
スペイン最大級のオリーブオイル生産協同組合で、7万名以上の農家が加盟する世界有数のオリーブオイルメーカーです。アンダルシア州アンテケーラを拠点に、伝統と最新技術を融合させた生産体制で、世界中にオリーブオイルを届けています。
また、トレーサビリティを徹底し、環境に配慮したサステナブルな生産にも取り組んでいます。
■ビオセボンとは
オーガニックを日常に”をテーマに品揃えした、パリ発のオーガニック・スーパーマーケット。
東京・神奈川に24店舗と全国発送のオンラインストアを展開しています。
■私たちがめざすもの
おいしいこと、安全安心なこと、心とからだに心地いいこと。
誰かの笑顔につながって、地球にもやさしいこと、
この時代に大切にしたいと思うことが
“オーガニック”には凝縮されている-。
「ビオセボン」が提案するのは、“日常使い”のオーガニック。
“ふだん”の食事に気軽に取り入れられるくらしです。
LE BIO AU QUOTIDIEN オーガニックを日常に。
