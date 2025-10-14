『ちゃんごくし！サバイバーズ』 10月15日より0.5周年記念キャンペーンを開始！

株式会社オカキチ

「次の夢中をつくる会社」をポリシーに、数々の人気ゲームの開発を担う株式会社オカキチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡田茂）が配信中の、オリジナルNFTゲーム「ちゃんごくし！」シリーズの第三弾タイトル『ちゃんごくし！サバイバーズ』（以下、『ちゃんサバ』）は、本日10月14日（火）に0.5周年を迎えました。 これを記念して、10月15日（水）より「0.5周年記念キャンペーン」を開始します。 最大80連分のEX装備ガチャ用アイテムがもらえる「0.5周年記念ログインボーナス」や、0.5周年記念のプロフィール用フレームなど、様々な特典を配布予定です。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6738368579

▼Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.okakichi.chansurvivor

▼公式サイト

https://changokushi-survivors.jp/

■最大80連！「0.5周年記念ログインボーナス」を開催！

0.5周年を記念し、「0.5周年記念ログインボーナス」を実施します。

本ログインボーナスでは、最大14日間のログインで最大80連分のEX装備ガチャ用アイテム「虹の鍵」が入手可能です。 EX装備が入手できる「EXピックアップガチャ」は、30連、50連でそれぞれピックアップ指定したEX装備の出現率がアップし、70連すると確定で入手できます。 この機会にぜひ強力なEX装備を入手しましょう。

▼「0.5周年記念ログインボーナス」配布期間

10月15日（水）メンテナンス後 ～ 11月25日（火）23:59

■「0.5周年記念」のフレームをプレゼント！

0.5周年を記念し、全ユーザーに 0.5周年記念プロフィール用フレーム を配布します。

●「0.5周年記念」のフレーム

■「諸葛亮」の専用EX武器がEXピックアップガチャに登場！

10月15日より、「諸葛亮」の専用EX武器「[諸葛亮]烈火の羽扇」がEXピックアップガチャに登場します。

火属性・サポートクラスの「諸葛亮」の攻撃力を強化できる強力な武器となります。

▼EXピックアップガチャ実施期間

10月15日（水）メンテナンス後 ～10月28日（火）13:59まで

■「チャンスくじ」で「スライムコイン」を集めてお得なアイテムと交換しよう！

0.5周年のキャンペーンに合わせ、「チャンスくじ」が登場します。

「チャンスくじ」は、イベントデイリーミッションやマルチクエストに挑戦することで獲得できます。

くじを引くと、様々なアイテムと交換できる「スライムコイン」や、限定装備、装備ガチャが回せる鍵、経験値を獲得できるチケットなどが当たります。 また、くじを引いた回数が規定回数に達すると累計報酬を獲得可能です。

さらに、くじで獲得した「スライムコイン」は、「スライムコイン交換所」で、EX装備やプロフィール用アイコン・フレーム、キャラのかけらなど、キャラの育成に役立つ様々なアイテムと交換が可能です。

▼「チャンスくじ」の景品一覧

・スライムコイン（20枚/50枚/100枚）

・パーパパパインロッド(R)

・夢幻の水着(R)

・銀の鍵

・金の鍵

・プレイヤーEXP UPチケット(1.5倍)

スライムコイン（20枚/50枚/100枚）

パーパパパインロッド(R)

夢幻の水着(R)

プレイヤーEXP UPチケット(1.5倍)



▼「スライムコイン交換所」の商品一覧

・セレクトEX武器(SR)

・セレクトEX防具(SR)

・セレクト武器(SR)

・パーパパパインロッド(R)

・夢幻の水着(R)

・「ハロウィン（オバケ）」のアイコン

・「ハロウィン」のフレーム

・孫権のかけら

・張飛のかけら

・荀紣のかけら

・袁紹のかけら

・孫策のかけら

・金の鍵

・虹の鍵

・秘宝の鍵

・セレクト秘伝書

・セレクトクラス像

パーパパパインロッド(R)

幻想の水着(R)

「ハロウィン（オバケ）」のアイコン

「ハロウィン」のフレーム

▼「チャンスくじ」実施期間

10月15日（水）メンテナンス後 ～ 10月27日（月）23:59

■NFT連携でお得に始めよう！

『ちゃんサバ』では、「ちゃんごくし！」シリーズのNFT武将が獲得できるNFTマーケット「KUSOGeeeeee」のアカウントを、ゲーム内で「データ連携」することで、2,000ジェムを入手可能です。

さらに、KUSOGeeeeee内で、「NFT武将」を１体でも所有していれば、さらに4,000ジェムをプレゼント！

NFT武将は、ゲーム内で即戦力のプレイアブルキャラとして使用できます。

「データ連携」で入手したジェムを使って装備を整えれば、頼もしい仲間として大活躍間違いなし！



▼ちゃんサバでのNFT武将の使い方

https://changokushi.com/news/B1_Wn-Qy



▼最新のタイトル別NFT武将対応表

https://changokushi.com/news/sRyovJlV

■これまでとこれからの 『ちゃんごくし！サバイバーズ』

『ちゃんサバ』 では、4月14日の配信開始以降、様々なアップデートを行ってきました。

プレイアブルキャラクターは１４キャラとなり、各キャラの専用装備も順次追加されています。

これまでに開催された闘技場は全３回。全国のプレイヤーが挑戦し力を競ってきました。

また、プレイヤーの声も参考に、マルチプレイも改善。 バトル中のコミュニケーションに欠かせないスタンプや、任意のプレイヤーと一緒にプレイできるルーム機能など、より遊びやすい環境を目指してアップデートを行ってきました。

近日中には、「ちゃんごくし！」シリーズプレイヤーが楽しめるNFT連動コンテンツも追加予定！

年内のアップデートとして、「アシストキャラ機能」「装備共鳴機能」「レアボスとオーブ機能」といった追加機能も予定しています。

今後もプレイヤーの皆様の声を反映しながら、より快適なローグライクマルチアクションゲームを目指してまいります。

■『ちゃんごくし！サバイバーズ』とは

・今度は異世界！？

今度は異世界！？

気づけば見知らぬ世界にいた彼女たち。

出鼻に「怪物」の襲撃という災難に見舞われ、

生きて故郷に帰るため、手を結ぶことに！

果たして、元の世界に帰ることはできるのか？

新たな世界を舞台に彼女たちの冒険が始まります！

・簡単操作で圧倒的爽快感！

「三国志」を題材に美少女化した武将「ちゃんごく武将」と共に世界を冒険する「ちゃんごくし！」シリーズ第三弾。本作は、迫りくる大量のモンスター達を、ランダムに獲得できるアイテムやスキルを使って無双できる、爽快ローグライクマルチアクションです。簡単マッチングで最大４人の仲間とマルチプレイで遊ぶこともできます。

・キャラクターの固有スキルで戦局を覆す！

ちゃんごく武将たちは、この異世界で新しい力「秘奥義」に目覚めます。

ー 強力な一撃で戦線を切り拓く「アタッカー」

ー 敵の注意を引きつけ仲間を守る「タンク」

ー 仲間の傷を癒す「サポート」

「秘奥義」は、時間が経過することで使用できる各キャラクターの固有スキルです。

キャラクターの覚醒を繰り返すことで秘奥義もより強力に！戦局を変える大きな一手となります。

・ランダムで出現するスキルやアイテムを駆使し、都度変化する戦場を生き残れ！

この異世界では、都度戦場も変化します。

経験値を一定量貯めると、装備している武器のスキルに加えて、新しいスキルやアイテムをランダムで獲得できるように！同じスキルを選択し続けスキルの強化を行うか、スキルを組み合わせて新しいスキルに進化させるか、プレイヤーの選択次第で戦況も変わります。

また戦場の各所には、ランダムでアイテムも出現！

敵の攻撃を防いだり進行を邪魔する「バリア」や「竜巻」、敵にダメージを与える「爆弾」や「砲台」、体力を回復する「骨付き肉」や「ガム」など。

ランダムスキルとアイテムの組み合わせで戦略も広がっていきます。

各戦場の奥には強力な敵が待ち構えています。

戦場でスキルを育てアイテムを駆使しながら、この戦場を生き残りましょう。

■ゲーム概要

タイトル：ちゃんごくし！サバイバーズ

プラットフォーム：App Store / Google Play ストア

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738368579

Google Play ストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.okakichi.chansurvivor

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

権利表記：(C)オカキチ

公式サイト：https://changokushi-survivors.jp/

公式X：https://x.com/chansurvivor_pr

■「ちゃんごくし！」シリーズとは

「ちゃんごくし！」シリーズは、オカキチ初の、自社オリジナルNFTゲームプロジェクトです。本シリーズでは、三国志演義をベースに、オカキチ発起人のゲームクリエイター岡本吉起流の三国志が表現されています。今後も複数の同シリーズタイトルのリリースを予定しており、これまでのゲーム業界にはない『NFT遊び』を実現するための、新たな取り組みを行っています。

公式サイト：https://changokushi.com

プロジェクト詳細：https://youtu.be/IhFVWhJj8ms?si

■株式会社オカキチ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120481/table/28_1_a68b78fdf0a5c0616c9effccfad322d2.jpg?v=202510140127 ]