「DEI×技術がイノベーションを創出することを体感しよう！」特別講演会および体験型ワークショップを開催

SWCC株式会社

ＳＷＣＣ株式会社（神奈川県川崎市／代表取締役 ＣＥＯ 社長執行役員 小又哲夫）と芝浦工業大学（東京都江東区／学長 山田純）は、芝浦工業大学豊洲キャンパスにてヤンマーホールディングス株式会社（大阪府大阪市／代表取締役社長 山岡健人）からゲストをお招きし、特別講演会：DEI×技術がイノベーションを創出することを体感しよう！「芝浦工業大学×ＳＷＣＣ×ヤンマーでシナジーを生む」を開催いたします。

【背景・目的】

本イベントは、DEI（多様性・公平性・包摂性）と技術の掛け合わせがイノベーションを生むことを体験的に学び、科学技術の進歩・発展におけるDEIの重要性を理解することを目的とします。この度、大学と企業間、異業種間が相互に連携して実施する本企画では、幅広い分野で活躍する理工系出身者のパネリストが経験を共有し、参加者が将来のキャリア形成に役立つヒントを得られる貴重な機会となります。

【講演会の概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/133032/table/31_1_9176d41e0c2f72e984080305789dae68.jpg?v=202510140127 ]

ＳＷＣＣ株式会社と芝浦工業大学は、多様性が尊重される社会の実現を促すことを目的に、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン（DEI）を共に推進すべく、2023年12月13日に包括連携協定を締結しており、本講演会はその取り組みの一環として、ＳＷＣＣ株式会社と芝浦工業大学の共催、ゲストにヤンマーホールディングス株式会社をお招きして行われます。

