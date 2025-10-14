アイアップから「名探偵コナン」の「オーバル缶バッジ」＆「インスタントフォトマグネットVol.9」が発売決定！10月14日(火)より予約受付開始！

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、人気アニメ「名探偵コナン」の新商品を発売いたします。

アイアップ公式オンラインストアでは先行予約を開始し、12月中旬ごろに全国で販売予定です。

■オーバル缶バッジ（全８種）

ブローチのような高級感あるデザインの楕円型缶バッジ。全8種。

商品名：名探偵コナン オーバル缶バッジ

全8種類：（江戸川コナン）・（工藤新一）・（毛利蘭）・（灰原哀）・（服部平次）・（怪盗キッド）・（安室透）・（赤井秀一）

価格：各550円（税込）

サイズ：（本体）約H70×W45×D3mm/（パッケージ）約H140×W70×D5mm

材質：紙・ブリキ・PET・スチール

https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0629-

■インスタントフォトマグネットVol.9

アニメの名場面を使用した、インスタントフォト風のマグネット第9弾！

商品名：名探偵コナン インスタントフォトマグネット Vol.9

全10種類：（江戸川コナン）・（工藤新一）・（毛利蘭）・（新一&蘭）・（灰原哀）・（服部平次）・（遠山和葉）・（怪盗キッド）・（安室透）・（諸伏＆大和＆上原）

価格：各550円（税込）

サイズ：(本体)約H73×W62×D5mm / (パッケージ)約H100×W67×D7mm

材質：アクリル・フェライト磁石

https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0628-

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa