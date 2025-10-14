アイアップから「名探偵コナン」の「オーバル缶バッジ」＆「インスタントフォトマグネットVol.9」が発売決定！10月14日(火)より予約受付開始！
株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、人気アニメ「名探偵コナン」の新商品を発売いたします。
アイアップ公式オンラインストアでは先行予約を開始し、12月中旬ごろに全国で販売予定です。
■オーバル缶バッジ（全８種）
ブローチのような高級感あるデザインの楕円型缶バッジ。全8種。
商品名：名探偵コナン オーバル缶バッジ
全8種類：（江戸川コナン）・（工藤新一）・（毛利蘭）・（灰原哀）・（服部平次）・（怪盗キッド）・（安室透）・（赤井秀一）
価格：各550円（税込）
サイズ：（本体）約H70×W45×D3mm/（パッケージ）約H140×W70×D5mm
材質：紙・ブリキ・PET・スチール
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0629-
■インスタントフォトマグネットVol.9
アニメの名場面を使用した、インスタントフォト風のマグネット第9弾！
商品名：名探偵コナン インスタントフォトマグネット Vol.9
全10種類：（江戸川コナン）・（工藤新一）・（毛利蘭）・（新一&蘭）・（灰原哀）・（服部平次）・（遠山和葉）・（怪盗キッド）・（安室透）・（諸伏＆大和＆上原）
価格：各550円（税込）
サイズ：(本体)約H73×W62×D5mm / (パッケージ)約H100×W67×D7mm
材質：アクリル・フェライト磁石
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0628-
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/
公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa