Alarm.comと美和ロックが提携、日本市場に次世代スマートロックを提供

クラウドベースのスマートホームおよびビジネス向けセキュリティソリューションのリーディングカンパニーであるAlarm.com（米国）は、日本を代表するアクセス制御・錠前メーカー美和ロックとの

パートナーシップを発表し、日本市場に次世代スマートロックを導入します。

この協業により、住宅および商業施設の利用者に対し、AIによる映像監視（人物・車両・荷物・動物の検知）とシームレスに統合された先進的かつ使いやすいアクセス制御機能を提供します。全ては1つのモバイルアプリおよびWebブラウザで管理可能です。

新しいスマートロックは、カード、ユーザー用モバイルアプリ（手動操作またはルールベース）、スマートウォッチ、またはWebインターフェースによる非接触認証をサポートします。従来の物理キーによる解錠にも対応しており、利便性と柔軟性が両立されています。さらに、覗き見防止機能により、PINコード入力時のセキュリティも強化されています。

このソリューションは、一回限り使用可能なワンタイムパスにも対応しており、Alarm.comのAI映像

技術と連携することで、アクセス者の視覚的な本人確認や録画クリップの自動保存が可能です。また、Alarm.comのプラットフォームにより、ロック、AIカメラ、セキュリティシステムを統合管理し、

施設、住民、スタッフの安全を確保します。

スマートロック、AI映像、セキュリティ、リアルタイム通知、録画映像、行動可能なセキュリティデータが一体となったこの統合型ソリューションは、使いやすさと利便性の最大化を目指して設計されて

います。操作はすべて1つのモバイルアプリから行えます。

さらに、このロックは後付け可能な簡単施工で配線不要。電池寿命は約1年で、LEDライトとブザーによる電池残量アラート機能を備えており、ユーザーは常に電源状況を把握できます。

詳細については、www.alarm.com/jp または japansales@alarm.com

TEL: 080-3831-3006（事業戦略担当）までご連絡ください。

