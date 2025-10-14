ミュージカル俳優・高野菜々ソロコンサート『GIFT』子どもキャストオーディション開催決定！
ミュージカル俳優・声優として活動する高野菜々が、2026年3月に広島・東京の2都市でソロコンサート『GIFT』を開催する。
それにあわせて、本公演に出演する子役を募集する「子どもキャストオーディション」の開催が決定した。
今回のオーディションは、高野の地元・広島在住の子どもたちが対象。
合格者は、ソロコンサート『GIFT』の広島・東京 両公演に出演予定。
この企画は、高野が代表を務めるnana lab.による「夢のバトンプロジェクト」の一環として実施。
学生時代の高野自身が、ミュージカル俳優・新妻聖子氏の声かけをきっかけに、舞台を志すようになったという原体験から生まれたプロジェクトだ。
故郷・広島での出会いが高野自身の人生を変えたように、今度は自らが「夢のバトン」を手渡す番として、次世代を担う子どもたちへ舞台の魅力と未来へのきっかけを届けたいという想いを込めて開催する。
未来のミュージカルスターを目指す子どもたちとの出会いを、心から楽しみにしている。
オーディション詳細はこちら：https://nanakono.com/news/GIFT-Audition
高野菜々コメント
私の原点は、学生時代に故郷・広島で新妻聖子さんがゲスト出演されていたコンサートに、学生バックダンサーとして出演したことでした。
リハーサルで新妻さんに声をかけていただいた瞬間、憧れが夢となり、やがて音楽座ミュージカルに入団し、今に至ります。
その経験があったからこそ、今回、広島で子どもキャストのオーディションを実施することになりました。
かつて私がいただいたように、誰かにとっての“夢の種”となるような体験をお届けできたら…そんな思いを込めています。
私もまだ学びの途中ですが…少しでも夢のきっかけに繋がりますように。心から願っております。
夢のバトンプロジェクトとは、
ミュージカル俳優・高野菜々が、学生時代にミュージカル俳優・新妻聖子氏の言葉に励まされた原体験をもとに立ち上げた、舞台芸術を通して、子どもたちに夢への新たな一歩を届けるプロジェクトです。
子どもたちに“夢を描くきっかけ”を贈ることを目的に、芸術体験を通して想像力と共感力を育み、地域文化の新たな創生を目指しています。
「ひと声のギフト」が人生を変えるように、故郷・広島から全国へ、“夢のバトン”を未来の世代へつないでいくことを使命としています。
オーディション概要
【応募条件】
・広島在住の小学生～高校生（6歳～18歳）
・心身ともに健康で稽古・本番に参加できる方
・保護者の同意がある方
【選考方法】
・書類審査
・対面審査
【応募締切】
2025年10月19日（日）23:59まで
【審査結果通知】
2025年10月21日（火）23:59までに、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。
【出演公演】
・広島公演：2026年3月13日（金）19:00開演 ＠JMSアステールプラザ 中ホール
・東京公演：2026年3月22日（日）14:00開演／18:00開演 ＠I’M A SHOW（アイマショウ）
※広島でのリハーサル・公演、東京公演（前泊後泊あり）に参加できる方に限ります
【注意事項】
・書類審査通過者は、2025年10月29日（水）18時以降に広島市内にて対面審査を行います（対面審査に参加できない場合は、その理由を応募フォームの特記事項欄にご記入ください）。
・出演は無償ですが、舞台経験として貴重な機会をご提供いたします。
・広島での稽古・本番への交通費は自己負担となります。
・東京公演への参加に必要な移動・宿泊費は、合格者および保護者ともに主催側で負担いたします。
【公演概要】
高野菜々ソロコンサート『GIFT』
【広島公演】
日程：2026年3月13日（金）19:00開演（18:30開場）
会場：JMSアステールプラザ 中ホール（広島県広島市中区加古町4番17号）
ゲスト：咲妃みゆ
【東京公演】
日程：2026年3月22日（日）14:00開演（13:30開場）／18:00開演（17:30開場）
会場：I'M A SHOW（アイマショウ）（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館7F）
ゲスト：14:00公演：新妻聖子／18:00公演：福井晶一
【チケット情報】
広島公演 SS席：8,800円／S席：6,600円／A席 4,400円（全席指定・税込)
東京公演 SS席：8,800円／S席：6,600円（全席指定・税込)
＜先行抽選販売＞
2025年10月25日（土）12:00～11月2日（日） 23:59
高野菜々 公式LINEご登録者さまに、先行予約専用のURLをご案内いたします。
高野菜々 公式LINE 登録URL：https://line.me/R/ti/p/@zht1540g
＜一般発売＞
2025年12月1日（月）12:00～
https://eplus.jp/nanakono/ （Coming Soon・発売開始時にアクセス可能）
主催／企画：nana lab. （公式サイト：https://nanakono.com）
制作：ジェイ・ツー
運営：広島公演・キャンディープロモーション／東京公演・サンライズプロモーション
後援：テレビ新広島、広島エフエム放送
協力：イープラス、洗足学園音楽大学
≪本公演に関するお問い合わせ≫
【広島公演】キャンディープロモーション 082-248-8334（平日11:00～17:00／土日・祝休）
【東京公演】サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00／土日・祝休）
【備考】
・ロビー開場は各回開演の45分前を予定。
・未就学児童のご入場はご遠慮ください。
・原則として、公演の延期・中止の場合を除き、チケットの払い戻しはいたしません。
・車椅子をご利用のお客様は、チケットをご購入のうえ、事前に下記までお電話にてお問い合わせください。
広島公演：キャンディープロモーション
東京公演：サンライズプロモーション
・営利目的でのチケット転売は固く禁止いたします。
【公演の詳細はこちら】
https://nanakono.com/news/GIFT-Concert
【nana lab.代表：高野菜々】
広島県出身。広島音楽高校を経て、音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」で主演デビュー。「SUNDAY（サンデイ）」で、令和2年度（第75回）文化庁芸術祭賞（演劇部門新人賞）受賞。2022年、文化庁新進芸術家海外研修員としてニューヨーク留学し、現地でソロコンサートを成功させる。2025年3月に音楽座ミュージカルを退団。同年8月、自身が代表を務める株式会社nana lab.を設立。
主な出演作：「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」主役・折口佳代役、「リトルプリンス」主役・王子役、「生きる」（企画制作：ホリプロ）ヒロイン・小田切とよ役など。
声優としても多数の主演作品を持つ 。TOKYO FMや広島FMのラジオパーソナリティもつとめた。